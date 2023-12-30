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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أهمية نشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية مؤتمر بجامعة المنيا

محافظ المنيا مع رئيس
محافظ المنيا مع رئيس البورصة

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا أهمية نشر الوعي بمزايا القيد بالبورصة ونشر الثقافة المالية ودعم بيئة المشروعات وريادة الأعمـال مـن خـلال إتاحـة العديـد مـن برامج الـدعم الفني والتوعية والتدريب لخـلـق جـيـل جديـد مـن مؤسسـى الشـركات الناشئة ورواد الأعمال بما يساهم فى زيادة فرص التشغيل المقدمة لسوق العمل وخاصة لفئة الشباب .

جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها بمؤتمر " البورصة للتنمية" فى نسخته الخامسة بجامعة المنيا بحضور أحمد الشيخ رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية ، والدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إلى جانب عدد من رجال المال و الأعمال وأساتذة وطلاب الجامعة .

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واشار المحافظ إلى أن اختيار محافظة المنيا لاستضافة مؤتمر البورصة للتنمية - برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء - هو خير دليل على الاهتمام الكبير الذي تحظى به المحافظة لامتلاكها للعديد من مقومات التنمية في مجالات متنوعة منها : الصناعية ، التجارية ، السياحية ، المحجرية ، الثقافية ، البشرية ، الطاقـة ، العقاريـة إلى جانب تمتعهـا بـسـمات تنافسية خاصة تجعلها من المحافظات المتميزة في مجال الفرص الاستثمارية الواعدة .

وأوضح رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية ، أن هذا المؤتمر جاء بالتزامن مع تدشين تحالف اقليم شمال الصعيد، وتوقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين جامعات الإقليم وكيانات اقتصادية وصناعية ، موضحا أن مؤتمر المنيا يسعى لفتح آفاق جديدة من خلال التعريف بأهمية سوق الأوراق المالية فى دعم الاقتصاد والشركات الصناعية الصغيرة منها والكبرى على حد سواء ، لزيادة نموها والتوسع فى حجم أعمالها ، ونشر ثقافة الاستثمار والادخار للشركات والأفراد ، وتصحيح الصورة الذهنية عن مفهوم البورصة ، لافتا إلى أن الهدف من عقد مثل هذه المؤتمرات هو بمثابة منصة حوار للتعريف بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية .

وفى ختام المؤتمر، أهدى محافظ المنيا  إلى رئيس البورصة المصرية درع المحافظة تكريما لجهوده في مجال التعاون بين المحافظة وإدارة البورصة ، كما أهدى رئيس البورصة درع البورصة المصرية للمحافظ تقديرا لجهوده التنموية بعروس الصعيد .

 

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