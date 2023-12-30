لانتهاء مهام عمله .. محافظ المنيا يكرّم المستشار العسكري السابق

كرّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا العميد أ.ح إيهاب بكرى المستشار العسكرى للمحافظة عقب انتهاء مهام عمله بالمحافظة وتعيينه بأكاديمية ناصر العسكرية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، حيث أشاد المحافظ بالمجهود الكبير الذي بذله المستشار العسكري السابق خلال توليه منصبه، والأداء المتميز الذي قام به على مدار فترة عمله بديوان عام المحافظة ، معرباً عن أمنياته بأن يوفقه الله في مهام عمله الجديد.

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة كانت ومازالت هي الدرع الحامية للدولة وحصنه المنيع، لافتاً إلى أننا جميعا نعتز ونقدر قواتنا المسلحة التي تبذل الغالي والنفيس للدفاع والزود عن مصرنا الغالية شعبا ووطنا .

وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته للمستشار العسكري الجديد بالتوفيق والسداد لمهمته الجديدة مؤكدا " أنه خير خلف لخير سلف" وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

من جانبه أعرب العميد أ.ح إيهاب بكرى عن اعتزازه وشكره بتكريم محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله بالمنيا .

