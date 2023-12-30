عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لانتهاء مهام عمله .. محافظ المنيا يكرّم المستشار العسكري السابق

محافظ المنيا يكرم
محافظ المنيا يكرم المستشار العسكري السابق

كرّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا العميد أ.ح إيهاب بكرى المستشار العسكرى للمحافظة عقب انتهاء مهام عمله بالمحافظة وتعيينه بأكاديمية ناصر العسكرية .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، حيث أشاد المحافظ بالمجهود الكبير الذي بذله المستشار العسكري السابق خلال توليه منصبه، والأداء المتميز الذي قام به على مدار فترة عمله بديوان عام المحافظة ، معرباً عن أمنياته بأن يوفقه الله في مهام عمله الجديد.

وزير التعليم العالي يفتتح مشروعات صحية وتعليمية بجامعة المنيا.. شاهد

وزير التعليم العالي يفتتح عددًا من المشروعات الصحية والتعليمية بجامعة المنيا

وأكد المحافظ أن القوات المسلحة كانت ومازالت هي الدرع الحامية للدولة وحصنه المنيع، لافتاً إلى أننا جميعا نعتز ونقدر قواتنا المسلحة التي تبذل الغالي والنفيس للدفاع والزود عن مصرنا الغالية شعبا ووطنا .

وأعرب المحافظ عن خالص أمنياته للمستشار العسكري الجديد بالتوفيق والسداد لمهمته الجديدة مؤكدا " أنه خير خلف لخير سلف" وداعيا المولى عز وجل أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.

من جانبه أعرب العميد أ.ح إيهاب بكرى عن اعتزازه وشكره بتكريم محافظ المنيا، والذي يعكس روح الود والاحترام، معرباً عن امتنانه لكل مشاعر الحب والود التي لمسها من الجميع خلال فترة عمله بالمنيا .
 

أكاديمية ناصر أكاديمية ناصر العسكرية الدكتور محمد محمود اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وزير التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من حسين الشحات بعد استبعاده من قائمة منتخب مصر

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

كارثة دفاعية.. تعليق صادم من خالد الغندور على استبعاد نجم الأهلي من المنتخب

الزمالك يحدد قيمة التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد.. تفاصيل

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

ترشيحاتنا

رئيس بوروندي يطالب بـ رجم المثليين

بـ 38000 جنيه.. مفاجأة كبرى في أسعار الحديد والأسمنت

قضايا الدولة تفتتح فرع الهيئة بمدينة العريش .. صور

البابا تواضروس: مقولة الرئيس السيسي «نحن نبني دولة» تتحقق بتقوية كل أركانها|فيديو

البابا تواضروس: الخلط بين اليهودية والصهيونية يضيع الحقيقة التاريخية والدينية

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

قبل انفصالهما.. صور أشعلت مواقع التواصل لـ أيمن بهجت قمر وزوجته

بفستان ملفت.. زوجة رامى عياش تخطف الأنظار بجمالها

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ