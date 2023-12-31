دورة تدريبية حول فن الرسم على الرمال بالوادي الجديد

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، دورة تدريبية على فن الرسم على الرمال ضمن فعاليات برنامج " علمني حرفة" والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية.



قال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المديرية نفذت الدورة بمركز شباب الخارجة بمشاركة 25 شابا وفتاة من خلال مدرب متخصص في الرسم على الرمال وهو الفنان محمود حسن دانيال.



وأوضح شوقى، أن الدورة تتضمن شرح كافة مراحل الرسم على الرمال بشكل نظري وعملي من خلال استخدام الرمال الطبيعية الموجودة في الواحات ومراحل تلوين الرمال بألوان إضافية ومراحل إنتاج اللوحات النهائية.