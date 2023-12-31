عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

دورة تدريبية حول فن الرسم على الرمال بالوادي الجديد

جانب من الدوره
جانب من الدوره

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، دورة تدريبية على فن الرسم على الرمال ضمن فعاليات برنامج " علمني حرفة" والذي تنفذه وزارة الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية. 

رئيس جامعة الوادي الجديد: مقترحات بإنشاء كليات جديدة لتلبية احتياجات أبناء المحافظة


قال بهاء شوقي، مدير مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، إن المديرية نفذت الدورة بمركز شباب الخارجة بمشاركة 25 شابا وفتاة من خلال مدرب متخصص في الرسم على الرمال وهو الفنان محمود حسن دانيال. 

وأوضح شوقى، أن الدورة تتضمن شرح كافة مراحل الرسم على الرمال بشكل نظري وعملي من خلال استخدام الرمال الطبيعية الموجودة في الواحات ومراحل تلوين الرمال بألوان إضافية ومراحل إنتاج اللوحات النهائية.

أبناء المحافظة الجمهور احتياجات الشباب والرياض ة الشباب والرياضة بالوادي الجديد إنشاء كليات جديدة وزارة الشباب والرياض ي ال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الجرام بـ1800 جنيه| أسعار الذهب اليوم في مصر.. وعيار 21 غير متوقع

تفريغ مليار متر مكعب من سد النهضة دون فائدة اقتصادية.. خبير يوضح

رسميًا .. طلاق أيمن بهجت قمر وزوجته | خاص

مفاجأة.. 4 لاعبين يرحلون عن الأهلي في انتقالات يناير

مفاجأة مدوية.. مهاجم الزمالك ينتقل إلى نادٍ عراقي يقوده حسام البدري

700 ألف دولار.. أزمة جديدة وغرامة أخرى على الزمالك بسبب هذا اللاعب|تفاصيل

على رأي إمام عاشور.. تامر أمين يوجه رسالة حادة لـ رضا عبد العال

إبراهيم سعيد يفتح النار على فيتوريا | لازم يتم اختياره

موضوعات متعلقة

زراعة 300 ألف و911 فدانا بمحصول القمح في الوادي الجديد

ترشيحاتنا

خالد الغندور: أكتر من 10 لاعبين في الزمالك لازم يمشوا

أمير هشام: اقتراح داخل الزمالك بالتعاقد مع سوزا

أفضل سعر لشراء الريال السعودي اليوم الأحد 31-12-2023

الحكم في دعوى بطلان عمومية الطائفة الإنجيلية.. اليوم

أدعية السنة الميلادية الجديدة.. اللهم ابعد عنا الحوادث والفواجع

قرار خلال الساعات المقبلة من التموين بوضع حد أقصى لأسعار السلع.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. داليا مصطفى تثير الجدل في أحدث ظهور

توب وخصر منحوت.. ياسمين عز تفاجئ الجمهور في أحدث ظهور| صور

بفستان قصير.. سارة سلامة تثير الجدل بقوامها الممشوق عبر إنستجرام |شاهد

بجلسة تصوير جريئة.. ميريام فارس تثير الجدل على السوشيال ميديا |شاهد

فيديو

فيتوريا يعلن قائمة المنتخب.. وانتقادات وهجوم على الاختيارات| تفاصيل

حدد قيمة عمر كمال وصفقة مغربية مع لاعب بيراميدز.. الزمالك قادم في الشتاء

أسعار كروت الشحن "الفكة".. تعرف على التعريفة الجديدة بعد زيادتها الأخيرة

أخدوا ثروتي مقابل 400 دولار شهريا.. وليد توفيق يكشف أزمته المالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ