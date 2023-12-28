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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة الوادي الجديد: مقترحات بإنشاء كليات جديدة لتلبية احتياجات أبناء المحافظة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

ترأس الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادى الجديد، اجتماع مجلس الجامعة رقم 64   وذلك بحضور أعضاء المجلس من نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمناء الجامعة المساعدين للشؤون الإدارية والمالية.

وفى بداية الاجتماع ، تقدم رئيس الجامعة، بالتهنئة إلى الرئيس السيسى لفوزه في الانتخابات لفترة ثانية باختيار من شعب مصر الحر، مشيدا بمشاركة منتسبى الجامعة في الانتخابات الرئاسية. 

كما تقدم بخالص التهاني لأعضاء المجلس وأسرة الجامعة وشعب مصر العظيم بمناسبة قرب حلول العام الميلادي الجديد 2024 وأعياد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين، متمنيًا أن يكون عام خير وسعادة على كل المصريين، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

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وأكد رئيس الجامعة على استمرار التعاون بين الجامعة ومختلف الجهات فى مختلف المجالات وعلى كافة المستويات، خاصة المستوى العلمى والمهنى المميز الذى حققته الجامعة فى ميدان البحث العلمى خلال عام 2023.

وذكر رئيس الجامعة، أنه تم خلال جلسة مجلس الجامعة اليوم منح عدد من درجات الماجستير والدكتوراه، كما تم مناقشة مقترحات بإنشاء كليات جديدة بالجامعة لتلبية احتياجات أبناء المحافظة، وطالب رئيس الجامعة عمداء الكليات خلال الاجتماع بإنهاء كافة الإجراءات استعدادًا لامتحانات الفصل الدراسي الاول بمختلف كليات الجامعة متمنيًا للجميع التوفيق والسداد.

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