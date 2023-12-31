ليبرمان: الحرب بين إسرائيل وحزب الله أمر لا مفر منه

علق رئيس حزب “إسرائيل بيتنا” الصهيوني، أفيجدور ليبرمان، صباح اليوم الأحد، على التصعيد بين إسرائيل وحزب الله قرب حدود جنوب لبنان.

وقال ليبرمان بحسب القناة السابعة العبرية: "إن الحرب في الشمال أمر لا مفر منه، ومن المستحيل إعادة السكان إلى منازلهم إذا لم نسيطر على جنوب الليطاني، وحكومة الحرب تخلت عن الجليل".

وكشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مساء السبت، عن محاولات أمريكية فرنسية حثيثة لمنع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل إلى حرب شاملة.

وقالت الصحيفة العبرية في تقرير لها، إنه من المتوقع أن تقوم سلسلة من المبعوثين الأمريكيين والفرنسيين بزيارة إسرائيل ولبنان خلال الأسبوع المقبل، بهدف منع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل.

وأعرب آموس هوكشتاين، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي جو بايدن، عن تفاؤل حذر بشأن إمكانية استخدام الانتقال إلى المرحلة الثالثة من الحرب في غزة للتوصل إلى ترتيب مع حزب الله.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الصحيفة إنه خلال الأسبوع، سيصل وزير الجيوش الفرنسي سيباستيان لوكورنو، ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى إسرائيل ولبنان، بهدف التوصل إلى تسوية مع حزب الله.

ووفقا للصحيفة ، فإن الولايات المتحدة تحاول صياغة ترتيب يبقي حزب الله بعيداً عن الحدود مع إسرائيل، وفي مقابل ذلك ستجري مفاوضات على الحدود البرية بين إسرائيل ولبنان.