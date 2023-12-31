استشهاد الصحفي الفلسطيني جبر أبو هدروس بنيران الجيش الإسرائيلي في غزة |فيديو

مراسل قناة “القدس”

استشهد الصحفي الفلسطيني جبر أبو هدروس مراسل قناة “القدس” وعدد من أفراد عائلته جراء استهداف الطائرات الإسرائيلية لمنزله بمخيم النصيرات جنوب قطاع غزة.



وقال أحد زملائه عبر تقرير عرضته فضائية العربية: “جبر اليوم يزف ونحن نعلم جيدًا أننا بنفس الطريق سنمشي ونحن سنكون في أي لحظة شهداء كون الاحتلال لم يعد يحترم القوانين الدولية بحق الصحفيين وكون أن الاحتلال لايزال يستهدف الصحفيين”.



ومنذ 7 من أكتوبر استشهد 106 من الصحفيين جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة وسط مخاطر جمة تحيط بالصحفيين الفلسطينيين بين التحريض والقتل تجعلهم يخاطرون بحياتهم وهم ينتقلون في ميادين المعارك في قطاع غزة.



وأعلنت الصحة في غزة ارتفاع حصيلة القتلى الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر إلى أكثر من 21 ألفا و56 ألف مصاب، فيما وصل عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية خلال 24 ساعة إلى 187 فلسطينيًا.