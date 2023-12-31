من إسبانيا إلى كيب تاون.. مئات الآلاف يخرجون إلى الشوارع تضامناً مع غزة|فيديو

خرج آلاف المواطنين إلى شوارع مدريد في إسبانيا، واحتشدوا أمام وزارة الخارجية الإسبانية للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة وتحقيق "العدالة في فلسطين" مع دخول الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية أسبوعها الثالث عشر دون وجود أي بوادر لحل في الأفق.

وكان رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز، قد طالب الخميس خلال زيارة إلى العراق "بوضع حد للأعمال الحربية ووقف إطلاق نار دائم".

هذا وشارك مئات المواطنين، في مظاهرة حاشدة خرجت في طرابزون التركية إسنادا لغزة.



وفي جنوب أفريقيا، خرج الآلاف أيضا في مظاهرات للتعبير عن دعمهم لفلسطين.. وطالبوا بإنهاء الحرب وتحقيق وقف فوري لإطلاق النار.

