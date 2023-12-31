طيران الاحتلال يواصل شن الغارات على المحافظة الوسطى في قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الأحد، بمواصلة طيران الاحتلال شن الغارات على المحافظة الوسطى في قطاع غزة.

ووفقا لوسائل الإعلام فقد واصل الاحتلال استهداف مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وفي وقت سابق، استشهد أكثر من 25 فلسطينيًا وأصيب العشرات، إثر قصف طائرات ومدفعية الاحتلال لمنازل في مخيمي النصيرات والمغازي ومنطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، ورفح جنوبا.

وفي آخر إحصائية غير نهائية، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة برا وبحرا وجوا منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى أكثر من 21650 ألف شهيد، ونحو 56 ألف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين، 70% منهم أطفال ونساء.