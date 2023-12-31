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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الإدارية العليا تؤيد سحب رخصة سلاح من مواطن هدد به في مشاجرة

صدى البلد

رفضت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقام من أحد المواطنين بالإسكندرية والذي طالب فيه بوقف قرار وزارة الداخلية والمتضمن سحب رخصة مسدسه الناري ماركة زاور ألماني الصنع، وأيدت المحكمة حكم أول درجة والمتضمن سحب رخصة السلاح من المواطن المذكور.


قالت المحكمة، إن الثابت من الأوراق أن المواطن كان مرخصاً له من مديرية أمن الإسكندرية بحمل سلاح ناري- مسدس ماركة زاور ألماني الصنع عيار9م بغرض الدفاع عن النفس.

 

وأضافت المحكمة، وصدر القرار المطعون فيه من مدير أمن الإسكندرية بإلغاء الترخيص حفاظا على الأمن العام، وذلك بسبب مخالفة الطاعن لشروط الترخيص لقيامه بالتشاجر مع المواطنين بأحد المقاهي مشهرا السلاح للتهديد والترهيب، حيث تم ضبطه وعرضه علي النيابة العامة، التي قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيق.

 

وقيدت ضده قضية بسبب استعمال السلاح في المشاجرة مع الغير والتهديد والترهيب مشهرا السلاح في التشاجر، و هو بذلك لا تتوافر لديه الإلمام باحتياطات الأمن الواجبة عند التعامل مع السلاح مما يعد معه هذا السبب كافيا بذاته لإلغاء الترخيص للمواطن المذكور.

المحكمة الادارية العليا المحكمة الإدارية الإدارية العليا وزارة الداخلية

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