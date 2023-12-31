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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أبناء 4 قرى بقطور في الغربية يستفيدون من المعرض المجانى لتوزيع الملابس

جمعية الأورمان بالغربية
جمعية الأورمان بالغربية

 شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية جمعية الأورمان فى تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانا على 350 أسرة من أبناء قرى بلتاج والعتوة البحرية والعتوة القبلية وحوين بمركز قطور.

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وقال أحمد حمدي عبد المتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، إن تنظيم المعرض جاء لدعم أكثر من 350 أسرة، مؤكدًا الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن المعرض شهد فرحة عارمة من الأهالى، حيث تم اصطحاب الأسر بأطفالهم ليختاروا كل ما يحتاجونه من ملابس جديدة وأحذية مناسبة لهم.

وأكد أن الهدف من تنظيم المعرض هو تخفيف العبء عن الأسر، ولإدخال روح البهجة عليهم، مشددا على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص الذين استفادوا من المعرض، وذلك حتى يصل الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

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وأضاف أن الجمعية بمحافظة الغربية نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، ومنها بجانب تنظيم معارض الملابس تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية فى المحافظة وفى القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين فى المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحى.

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