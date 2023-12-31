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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق حلوان : امتحانات منتصف العام تسير في هدوء ونظام

جامعة حلوان
جامعة حلوان

بدأت كليات جامعة حلوان ، مارثون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2023 - 2024 وفقا  لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وكشفت الدكتور أمل لطفي عميد كلية الحقوق بحلوان أنه قد آن امتحانات الفصل الدراسي الاول لكافة الفرق الدراسية ٢٣ ديمسبر ٢٠٢٣ و تنتهي نهاية شهر يناير ٢٠٢٤ . 

و اشارت عميد كلية الحقوق انه تجري امتحانات منتصف العام الدراسي وفقا لقواعد المجلس الاعلي للجامعات ، و ان الامتحانات تسير في هدوء تام منذ بدايتها ولا يوجد حالات غش او شغب حتي الان . 

وأعلنت إدارة جامعة حلوان، أنه على الطلاب بكافة المراحل الدراسية الالتزام بمحظورات لجان الامتحانات المحددة من قبل وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلي للجامعات حرصا علي سلامتهم و عدم التعرض للمسائلة . 

ونظم مكتب العلاقات الدولية في جامعة حلوان ندوة تعريفية بالتعاون مع هيئة IDP، تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان والدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد عبدالعظيم الشيمي، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة حلوان، وذلك لشرح شروط التقديم لاختبارات اللغة الإنجليزية IELTS وكيفية الاستعداد لتلك الاختبارات.

وهدفت الندوة إلى توفير المعلومات الضرورية حول شروط التسجيل وتحضير الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا لاجتياز اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة.

وشهدت الندوة حضور دكتور تامر فيكتور مسئول امتحانات IELTS المعتمدة، ويوستينا نصري مسؤولة في IDP، ودكتورة هبة خالد مسئول قطاع الدراسة بالخارج، و بلال مسئول قسم التسويق.

Jobs Education إدارة جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الفصل الدراسي الأول امتحانات منتصف العام الدراسي

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