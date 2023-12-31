أبرزها السحلية بدون أرجل.. أغرب كائنات حية اكتُشفت خلال 2023

في متحف التاريخ الطبيعي بلندن وأكاديمية كاليفورنيا للعلوم، اكتشف العلماء ما يصل إلى 1000 نوع جديد من الكائنات الحية خلال عام 2023، وهو ما يؤكد أن هناك الكثير من العجائب التي لم نرها حتى الآن.

تتضمن هذه القائمة التي تحوي 968 نوعًا جديدًا من الكائنات الحية مخلوقات منقرضة وديناصورات غير معروفة سابقًا، بالإضافة إلى أنواع جديدة من العناكب والنباتات والخنافس والأسماك والأبراص والضفادع.

الدبابير

من بين المجموعة المكتشفة خلال العام الجاري من الكائنات الحية؛ 619 نوعا من الدبابير المختلفة الملقحة والطفيلية والمفترسة.

تم الوصول إلى هذا العدد الاستثنائي من الاكتشافات من خلال عمل الدكتور جون نويز وكريستر هانسون، الباحثان العلميان في متحف التاريخ الطبيعي، اللذان يجريان أبحاثًا مستمرة للكشف عن النحل والنمل والدبابير في كوستاريكا.

تتميز ألوان العديد من أنواع الدبابير الجديدة بالطابع المعدني مثل الأرجواني والأزرق والبرتقالي.

السحلية بدون أرجل

على طول سفوح جبل سيرا دا نيفي، ثاني أطول جبل في أنغولا، أفريقيا، تم اكتشاف نوع جديدة من السحالي وهي السحلية عديمة الأرجل.

تشبه هذه السحلية التي أطلق عليها اسم السقنقور الثعابين في اختبائها بين أوراق الأشجار للعثور على فرائسها.

تختلف السقنقور عن الثعابين، حيث إنها تمتلك جفونًا متحركة وفتحات أذن خارجية، وفقًا لما صرحت به حديقة حيوان فرجينيا.

أكبر بطريق على وجه الأرض

من خلال دراسة الحفريات، استطاع باحثو متحف التاريخ الطبيعي اكتشاف أربعة أنواع جديدة من الطيور المنقرضة تتضمن طيورًا عاشت في زمن الديناصورات.

ومن أكثر هذه الاكتشافات المثيرة للاهتمام هذا العام هو أكبر بطريق على وجه الأرض الذي يطلق عليه اسم كوميمانو فورديسي.

يبلغ وزن كوميمانو فورديسي 150 كيلو جراما (330 رطلا) وغير قادر على الطيران.

كما أنه كان يعيش على الأرض منذ 60 مليون عام.