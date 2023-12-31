محافظ الوادي الجديد: إنشاء وحدة حسابية مستقلة خاصة بصندوق استصلاح الأراضي

قال محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، إن وزير المالية الدكتور محمد معيط وافق على إنشاء وحدة حسابية مستقلة خاصة بصندوق استصلاح الأراضي، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من الأول من يناير 2024.



وأوضح الزملوط - في بيان اليوم /الأحد/ - أن القرار يهدف إلى حوكمة إيرادات الصندوق وتعظيم الاستفادة منها، وسرعة إنهاء الإجراءات المالية والإدارية الخاصة بالمستثمرين والمتعاملين مع الصندوق في ظل الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها الاستثمار الزراعي بالمحافظة.



ويختص صندوق استصلاح الأراضي في الوادي الجديد بإدارة وتحصيل رسوم الأراضي الزراعية المؤجرة بكافة مناطق الوادي الجديد.