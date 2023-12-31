مؤسس "أمهات مصر" ترصد أمنيات أولياء أمور طلاب المدارس في العام الجديد

قامت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمور بعمل استطلاع رأي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، لرصد أمنيات أولياء أمور طلاب المدارس في العام الجديد 2024.

وتفاعل العشرات من أولياء الأمور من الأمهات على صفحة اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء الأمورعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث قالت إحدى أولياء الأمر: “أتمنى ربنا يكون مع أولادي وتمر السنة بسلام وأتمنى أكتر إن امتحانات الثانوية العامة السنة دي تكون أخف وأرحم من السنين اللي فاتت رحمة بقلوبنا ونفسية أولادنا جميعا”.

وقالت أخرى: "نفسى ربنا ينجح بناتى ويديم عليهم الصحة وراحة البال ويحققوا كل اللى نفسهم فيه، وإن شاء الله الامتحانات تكون متيسرة ووقتها كافي وميبقاش فيه ضغوط عليهم وينجح كل طلاب الثانوية العامة ويجبر بخاطرهم إن شاء الله".

بينما قالت ثالثة: "نفسي ابنى ينجح فى 3 إعدادى إن شاء الله لأن المنهج كبير ومحتاج تركيز جامد وكمان البوكليت جديد عليهم السنادى"، واستكملت أخرى: "نفسي السنة دي إن شاء الله ابني ينجح في الثانوية العامة، وتكون الامتحانات سهلة أو صعبة للمذاكر، المهم من المنهج، والوزير يزود مدة الامتحان.

في حين قالت أخرى: "نفسي المدارس مستواها يرجع زى الأول والطالب يحب المدرسة والحضور ويكون فيه أنشطة تنمي مهارات الطالب"، وذكرت أخرى: "نفسي ابني يجيب المجموع اللي بيتمناه ويدخل الكلية اللي نفسه فيها، ربنا يوفقه هو وكل طلاب الثانوية العامة ويحققوا اللي بيتمنوه".

وعلى جانب آخر .. نفى مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم كل ما يقال بشأن تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد إن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر قرارا بتأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، نظراً لعدم تلقيه أي تعليمات تشدد على ذلك من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء .

وأضاف المصدر، أن أي إجراءات استثنائية طارئة تتعلق بالوضع الوبائي في مصر، لا يملك وزير التربية والتعليم والتعليم الفني اتخاذها إلا بعد صدور توصيات رسمية من لجنة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء بالتنسيق مع وزارة الصحة .

وأكد المصدر ، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، تحذر جميع الطلاب وأولياء الامور من خطورة الانسياق وراء شائعات تأجيل امتحانات نصف العام 2024 في المدارس بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، مشدداً على ضرورة الالتزام فقط بالبيانات الرسمية التي سيتم الاعلان من خلالها عن أي إجراءات استثنائية طارئة في حالة ما اذا تطلب الأمر ذلك حفاظا على صحة الجميع .

إجراءات احترازية في المدارس

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تصريحات لموقع صدى البلد ، أنه نظرا لعدم إعلان وزارة الصحة ولجنة إدارة الازمات بمجلس الوزراء عن وجود أي خطورة على الطلاب من عقد امتحانات نصف العام 2024 بعد ظهور متحور كورونا الجديد في مصر ، قررت وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات نصف العام 2024 في موعدها وفقا للجداول المعلنة في جميع مديريات التربية والتعليم ، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية العادية المعتادة في المدارس طوال فترة امتحانات نصف العام 2024 .

وأصدرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، تعليمات للحفاظ على سلامة جميع الطلاب والمعلمين في المدارس خلال فترة امتحانات نصف العام 2024.

وشملت التعليمات التي تلقتها مدارس محافظة الجيزة ما يلي :