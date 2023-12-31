التضامن تكشف تفاصيل هامة عن حج الجمعيات الأهلية هذا العام

أكد أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارة كل عام حريصة على تقديم أفضل الخدمات لحجاج الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أنه لدينا حرص على أن نكون بالمنطقة المركزية للحرمين، والإقامة بفنادق مصنفة لتا تقل عن 4 نجوم.

وقال أيمن عبد الموجود، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباحنا مصري”، عبر “الفضائية المصرية”، ان مدة الإقامة متوسطها 21 يوما، بوجبات مفتوحة، وإنتقال سيكون بطيران، بتكلفة 151 ألف جنيه، غير شاملة قيمة تذكرة الطيران، ولكنها شاملة كافة الخدمات.

وتابع مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أن هناك مستوى آخر لا يبعد عن الحرم سوى 700 متر، وستكون التكلفة 168 ألف جنيه، وهناك مستوى أول 5 نجوم بتكلفة 235 ألف جنيه، على الحرم مباشرة.

7 آلاف تأشيرة حج

وأشار إلى أن عدد المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام 23400 مواطن، للفوز بـ 7 آلاف تأشيرة حج.