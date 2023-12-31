جامعة حلوان تستعد لافتتاح النادي الخاص بها.. وقنديل: الأنشطة الرياضية من أولوياتنا.. ولها دور في بناء شخصية الطالب

جامعة حلوان: الأنشطة الرياضية من أولوياتنا

السيد قنديل: جامعة حلوان تستعد لافتتاح النادي الرياضي الخاص بها هذا الأسبوع

نائب رئيس جامعة حلوان : الأنشطة الرياضية تعمل علي تكوين جسم وعقل وشخصية الطالب

تعمل إدارة رعاية شباب جامعة حلوان هذا العام بالتعاون مع اتحاد الطلاب والأسر الطلابية على عقد العديد من الأنشطة الرياضية التثقيفية والتوعوية المختلفة فى جميع المجالات بهدف تنمية مهارات الطلاب، وإعداد جيل واع قادر على قيادة البلاد نحو مستقبل مشرق.

وصرح الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بأن الأنشطة الرياضية تعزز وتبرز مواهب الطلاب، وتخلق روح التعاون والقدرة على إثبات الذات والتغيير، واستثمار طاقات الشباب الإبداعية بشكل إيجابي، والمساهمة في خلق أجيال جديدة لديها الوعى الكافي، والفهم الصحيح لمجريات الأمور.

وتابع قنديل، أن الجامعة تستعد لافتتاح المادي الخاص بها، ومن المقرر أن يكون له عدة مقرات بكليات علوم الرياضة وكلية الهندسة بالجامعة، وفي جامعة حلوان بهدف توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، ليكون القناة التدريبية لطلاب كليات علوم الرياضة للبنين والبنات في مختلف مجالات التدريب كالإدارة الرياضية والتدريب والتأهيل الرياضي وعلوم التغذية والحركة الرياضية وتطبيقات علم النفس والاجتماع الرياضي وغيرها.

وأضاف رئيس جامعة حلوان، أنه سيكون المنفذ الرياضي لطلاب الجامعة لرفع معدلات الصحة العامة والممارسة الرياضية والترويحية لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس، كما يهدف النادي إلى تكوين فرق رياضية للمشاركة باسم نادى الجامعة فى أنشطة ومسابقات محلية ودولية، وهذا يسهم في جعل الرياضة مكونًا أساسيًا فى العملية التعليمية، وتمكين الشباب من ممارسة الرياضة على ملاعب مجهزة بأفضل التجهيزات.

وصرح الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، بأن الجامعة تولي اهتماماً كبيراً بالأنشطة التي تساهم في الحفاظ على صحة أفراد المجتمع والحالة النفسية لديهم، واستغلال طاقات الشباب الاستغلال الأمثل، منوها إلى أن للأنشطة الرياضية دور في بناء صحة وعقل وشخصية الطالب.

وأشار نائب رئيس جامعة حلوان إلى أن طلاب جامعة حلوان على أتم الاستعداد للمشاركة في جميع المسابقات الرياضية وتمثيل الجامعة في جميع المحافل المحلية والدولية وفي جميع المجالات.

يفتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، النادي الرياضي يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الـ10 صباحًا بالحرم الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

وأعرب رئيس الجامعة عن اهتمامه الكبير لخروج هذا الحدث بالشكل الذي يليق بتاريخ جامعة حلوان ولما له من أهمية قصوى للجامعة متمثلة فى الاستفادة من إمكانيات الجامعة المكانية والأكاديمية، وذلك بخلق فرص لتدريب الطلاب بكليات علوم الرياضة للبنين والبنات ليصبحوا فى المستقبل كوادر تقوم عليها العملية التعليمية بالجامعة، وكذلك التوسع فى ممارسة الرياضة للطلاب ويكون نادى جامعة حلوان ايضا المنفذ الرياضي والترويحي لطلاب الجامعة وموظفيها وأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.

كما قد نظم قسم الثقافة الرياضية بإدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب اللقاء الثالث من بطولة الثقافة الرياضية لكليات جامعة حلوان، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

ويعد هذا اللقاء هو اللقاء القمي للكليات الفائزه من داخل الحرم الجامعى وخارجه بعد منافسة بين كليات الجامعة داخل الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي، وكذلك الأمر بالنسبة للكليات خارج الحرم بعد المنافسة بين الكليات خارج الحرم وصعود 4 فرق الأوائل إلى اللقاء القمي.

تضمنت الفرق المشاركة في اللقاء القمي (فريق كلية العلوم -فريق كليه صيدله٣ - فريق كليه صيدله ١ - -فريق كليه التربيه - فريق كلية التكنولوجيا والتعليم ١ - فريق كلية التكنولوجيا والتعليم ٢- فريق كلية هندسة المطريه ٢ - فريق كليه الفنون التطبيقيه) ، باجمالي عدد 64 لاعب ولاعبة، حيث يتكون كل فريق من 8 لاعبين .

وجاءت النتائج كالتالي : حصول فريق كلية الفنون التطبيقية على المركز الاول وفريق كلية الصيدلة على المركز الثاني وفريق كلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الثالث على مستوى الجامعة.

وتأتي هذه البطولة فى إطار حرص جامعة حلوان على إقامة الأنشطة الطلابية ، نظراً لدورها المهم في تنمية مهارات الطلاب وقدراتهم وتعزيز روح التعاون والعمل الجماعي بينهم، وهو ما ينعكس على تحصيلهم الدراسي بالإيجاب.

وتقوم هذه المسابقات بنشر الوعي الثقافي بين الطلاب وتشجيعهم على المطالعة، والبحث عن المعلومات المختلفة بجانب إضافة جو من المرح والتنافس والتسلية بينهم.