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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

محمد في الصدارة.. تعرف على الأسماء الأكثر شيوعا في إسرائيل عام 2022

أرشيفية
أرشيفية

نشرت "دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية"، اليوم الأحد، الأسماء الأولى الأكثر شيوعًا التي تُعطى للأطفال الإسرائيليين في عام 2022.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية كان الاسم الأكثر شيوعا بين مواليد 2022 هو محمد، حيث تمت تسمية 2418 مولودا بهذا الاسم.

أما الاسم الثاني الذي جاء بعد اسم محمد فهو اسم أريئيل حيث تمت تسمية 2088 طفلاً، منهم 2022 يهوديًا (1404 أولاد و618 بنتًا) والباقون من ديانة غير معروفة.

وجاء في المرتبة الثالثة اسم يوسف، حيث تمت تسمية 2007 مواليد، منهم 1250 يهوديًا، و680 مسلمًا، و24 درزيًا، و15 مسيحياً).

ووفقا لوسائل الإعلام العبرية، بقي الاسم الأكثر شيوعا بين الأولاد اليهود كما كان في العام الذي قبله (والعام الذي قبله والعام الذي قبله) داود، حيث تمت تسمية 1710 أطفال بهذا الاسم في عام 2022، أي 2.6% من الأولاد المولودين)، يليه الاسم أرييل لـ 1404 طفلاً، أي 2.1% من الأولاد اليهود.

وبعدهم  لاوي ورافائيل  ويوسف وآري  ونوعم وأوري وموشيه ويهودا ، وكلهم في العشرة الأوائل.

ومن بين الأولاد اليهود الذين يطلق عليهم يهود الفلاشا وهم أصحاب البشرة السمراء، كان الاسم الأكثر شيوعا هو رافائيل، يليه أبييل وأريئيل.     

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