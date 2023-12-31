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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب أمين حزب الله: نحن في قلب المعركة مع إسرائيل

لبنان والاحتلال
لبنان والاحتلال

قال نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله، إن إسرائيل لا تستطيع إعادة المستوطنين إلى الشمال، وفق ما ذكرت صحف متفرقة.

وذكر قاسم "نحن في قلب المعركة"، مؤكدا أن على تل أبيب وقف الحرب على غزة لتتوقف الحرب في لبنان.

وأعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، عن مقتل أحد أفراده في جنوب لبنان خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية، ما يرفع عدد قتلى الحزب إلى 134 منذ الثامن من أكتوبر الماضي. 

وجاء في البيان أنه "بمزيد من الفخر والاعتزاز، تزف المقاومة الشهيد المجاهد علي أحمد سعد جبريل من مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيدا على طريق القدس"، وفقا للوكالة اللبنانية للأنباء الرسمية.

وخلال الساعات الماضية، نفذت مسيّرات وآليات إسرائيلية غارات على بلدات حدودية لبنانية، ما تسبب في إصابة 4 أشخاص، أحدهم كان يعاني من حالة حرجة.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية منزلا في بلدة بنت جبيل، ما نتج عنه إصابة شخص بجروح خطيرة، وأدى ذلك إلى وفاته صباح اليوم. 

وأصيب شخص آخر في بلدة كفركلا، وشخصان آخران في بلدة عيتا الشعب جراء القصف المدفعي والهجوم الجوي إسرائيلي. 

كما قصفت المدفعية المناطق المحيطة ببلدات كفرشوبا وحولا، وقرى حرفا، والجبين، والناقورة. وردا على الهجوم، أكد حزب الله أنه نفذ هجوما باستخدام مسيّرة على موقع رمثا في المزارع المحتلة في شبعا. 
كما هاجم تجمعا للجنود الإسرائيليين في موقع حرج عداثر، واستهدف ثكنة راميم. 

نعيم قاسم حزب الله إسرائيل المستوطنين قلب المعركة

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