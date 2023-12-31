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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أجهضتها وهربت.. لغز العثور على جثة رضيعة في بدروم مستشفى الوراق

صدى البلد

تكثف الأجهزة الامنية بالجيزة جهودها لحل لغز العثور على جثة رضيعة داخل بدروم مستشفى الوراق المركزي بعد ابلاغ موظف بالواقعة. 

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة  بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة رضيعة ببدروم مستشفى الوراق المركزي. 

 

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وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعثر على جثة طفلة عارية مع وجود الحبل السرى بجوار حائط ببدروم المستشفى، ورجحت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعقيد مجدي موسى مفتش مباحث قطاع شمال الجيزة أن تكون الجثة نتيجة عملية إجهاض من حمل سفاح اثر علاقة غير شرعية بين الأم التي تخلصت من رضيعها وبين شاب مازالا مجهولا الهوية.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لرصد المترددين على المستشفى ومعرفة هوية والدتها وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة بالواقعة.

جثة رضيعة الوراق بدروم مستشفى الوراق مديرية امن الجيزة جثة

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