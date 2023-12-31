اتفاق على ليلة حمراء انتهى بكارثة.. مفاجآت صادمة في مصرع عريس العياط

بعد ساعات من العثور على جثته وسط الأراضي الزراعية ممزق الجسد بعدة طعنات نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في حل لغز مقتل "عريس العياط" وتبين أن اتفاقا على ليلة حمراء مع فتاة يحضرها له صديقه كان وراء إنهاء حياته.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه وبه أصابات قطعية وذبحية في مختلف أنحاء الجسد وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

شكل اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية فريق بحث رفيع المستوى لحل لغز الجريمة وتبين أن المجني عليه تزوج حديثا منذ 5 أشهر فتولى فريق البحث فحص علاقاته وخلافاته واذا كان يوجد خصومة ثأرية بينه وبين آخرين الا أن ضابط بفريق البحث استدرك قائلا: "التار مش بيتاخد بسلاح ابيض".

اتجهت خطة البحث لفحص خطوط سير المجني عليه وآخر مشاهدات له قبل العثور على جثته ليتم تحديد هوية عدد من الشباب الذيب شوهدوا برفقته قبل اختفائه وباستدعائهم فجروا المفاجأة بسرد كافة تفاصيل الجريمة، حيث اعترف أصدقاء العريس المجني عليه أنه كان يتفق مع صديق له لإحضار "فتيات ليل" له من فترة لأخرى لقضاء ليلة حمراء برفقتهن مقابل مبلغ مادي يتقاضاه صديقه الذي يلعب دور "قواد".

وفي يوم الجريمة اتصل العريس بصديقه ليحضر له فتاة لممارسة الرذيلة معها وبعد الاتفاق على المقابل المادي حددا مكان اللقاء في "عشة" وسط الأراضي الزراعية التقيا فيها عدة مرات مسبقا لبعدها عن المنازل والأهالي خشية اكتشاف أمرهم وعندما ذهب العريس حضر اليه صديقه دون أن يحضر الفتاة ليتأكد من حصوله على أمواله أولا ففوجئ باحضار العريس شباب آخرين بعدما وعدهم بليلة صاخبة مع الفتاة التي ستحضر له.

رفض الصديق وجود آخرين بذات المبلغ المالي قائلا: "متفقناش على كده" واختلف مع العريس الذي تشاجر معه مرددا: "مش هتبوظلي الليلة" وأخرج سلاح ابيض من بين طيات ملابسه وهدد به صديقه فجرح يده ليتمكن الصديق في لحظة خاطفة أن ينتزع السلاح من يد العريس ويغرسه في صدره ثم تلاه بتسديد عدة طعنات أخرى وسط ذهول باقي الشباب الذين شاهدوا الجريمة من بدايتها إلا أنهم ومع سقوط العريس المجني عليه على الأرض فروا هاربين خشية تورطهم في الجريمة بينما فر المتهم هاربا قبل ان تنجح تحريات مباحث مركز شرطة العياط في تتبع خط هروبه والقاء القبض عليه، واكدت التحريات أقوال شهود العيان والمتهم بسوء سمعة وسلوك المجني عليه واعتياده ممارسة الرذيلة مع فتيات يحضرها له المتهم.

أحيل المتهم الى النيابة العامة التي تولت التحقيق.