وحش بشري.. مدمن يكوي أجساد صغاره بسكـ.ين ساخن في أوسيم

أذهبت المخدرات عقله فهو يتناول كافة أنواعها ويجبر زوجته على العمل كخادمة في المنازل حتى تحضر له الأموال التي تمكنه من شراء "الكيف" وحوله إدمانه لوحش بشري يعذب أطفاله الثلاثة الذين تتركهم والدتهم في حمايته حتى تعود من عملها حيث يكوي أجسادهم الصغيرة بـ"سكـ.ين" ساخن.

تلقى اللواء هشام ابو النضر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة اخطارا من قسم شرطة أوسيم بابلاغ سيدة عن قيام زوجها بتعذيب أولادهما الثلاثة، وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة للمباحث بالانتقال لفحص البلاغ وبيان ملابساته.

أشارت التحريات باشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية إلى حقيقة اتهام الأم وتبين من الفحص بعد انتقال قوة أمنية يرأسها العقيد مجدي موسى مفتش مباحث الوراق وأوسيم أن الأب مدمن على تعاطي المواد المخدرة بكافة أنواعها وعاطل عن العمل وأن زوجته تخرج للعمل كخادمة في المنازل حتى تستطيع الانفاق على المنزل وتلبية احتياجات أطفالها الثلاثة (11،7، 4 سنوات).

وأضافت التحريات بقيادة العميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة أن الأب اعتاد التعدي على ابنائه بالضرب وتعذيبهم بحجة تأديبهم وكثرة خروجهم من المنزل دون إذنه، ويوم الواقعة قام بتسخين "سكـ.ين" على البوتاجاز وقيد أبنائه الثلاثة بالحبال ثم قام بكي أجسادهم ما سبب لهم حروق في أنحاء متفرقة من الجسد، وعندما عادت الأم الى المنزل سمعت صرخات أطفالها وفوجئت بحروق أجسادهم فاصطحبتهم وحررت محضرا ضده بقسم الشرطة.

وتمكنت قوة امنية من قسم شرطة أوسيم من القاء القبض على الاب المتهم وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيق.