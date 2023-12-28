عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

الجميلة والوحش.. كيف قادت ليلة حمراء سمسار المرج العجوز للهلاك؟

صدى البلد

فتاة عشرينية مشردة تجوب الشوارع بحثا عن مأوى بدلا من النوم اسفل الكباري وتعريض حياتها وعرضها للخطر.. التقت سمسار عجوز مد لها يد العون وعرض عليها اصطحابها لشقة للسكن بها مع اغرائها بعد أخذ ايجارها حتى تجد عملا. 

 

فخ لقضاء ليلة حمراء 

 

الفتاة المحطمة ذهبت برفقة السمسار العجوز أملا في العثور ٤ جدران تحميها من الذئاب البشرية ممن حاولوا التهام جسدها في الشوراع، لكنها ما ان خطت قدمها داخل الشقة التي تقع في منطقة المرج اكتشفت أنها وقعت في فخ السمسار العجوز الذي أحضرها فقط بنية قضاء ليلة حمراء معها. 

ادركت الفتاة انها في حالة الرفض او الصراخ سيكون المصير الاسوأ من نصيبها فقررت ادعاء موافقتها على طلب العجوز حتى تفكر في طريقة للتخلص منه، ما ان بداء سمسار المرج العجوز التجرد من ملابسه أوهمته الفتاة ايضا بخلع ملابسها واستخدمت طرحتها في لفها حول رقبته وخنقه بعدما وضعت قطعة من القماش داخل فمه حتى لا يستغيث او يسمعه احد من الجيران. 

 

انتقام 

 

دقائق قليلة وجحظت عينا العجوز السبعيني فاستولت الفتاة على امواله وفرت هاربة، المتهمة قالت في اعترافاتها عقب القاء القبض عليها بأنها حضرت إلى الشقة بغرض الحصول على غرفة للإيجار من السمسار المجني عليه، لكن الأخير عندما طلب منها ممارسة الرذيلة معها داخل الشقة لتوفير مسكن لها.

txt

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

txt

استدرج متسولة للحرام.. القصة الكاملة لمقـ.تل سمسار المرج بسبب "علاقة" وغرفة إيجار

اختمر في ذهن المتهمة مطاوعته لحين التمكن من التخلص منه، وما إن أتيح لها الفرصة بعد تناول السمسار لعقار منشط جنسي، إذ بالمتهمة تنقض عليه وتطبق على عنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وبعد لحظات تأكدت المتهمة من وفاة الضحية، وبدأت في البحث عن أموال ومتعلقات داخل الشقة لسرقتها، وعثرت في النهاية على مبلغ مالي قدره 1000 جنيه، وهاتف محمول وفرت هاربة.

تبعتها بساعات سيدة أخرى حضرت للشقة ومعها قسط شقة سكنية لإعطائه للسمسار المقتول، فوجدت الباب الحديدي للشقة مفتوح على مصراعيه، فدلفت لداخل الشقة وهي تقدم ساق وتأخر ساق، وكانت صدمتها عندما وجدت السمسار ملقى على الأرض، وملفوف على عنقه ايشارب.

هاتفت السيدة نجل الضحية وأخبرته بالحادث، حيث حضر مسرعًا وبرفقته الشرطة، وبإجراء التحريات توصلت المباحث إلى مرتكبة الواقعة وألقت القبض عليها.

 

عجوز مشنوق 

 

البداية كانت بتلقي قسم شرطة المرج بقيادة المقدم كريم البحيري بلاغًا من شاب بعثوره على جثة والده مشنوقًا داخل شقته، لتنتقل على الفور قوة من رجال مباحث القسم وعثر على جثة مسن عمره 78 سنة، وعلى رقبته طرحة وداخل فمه قطعة قماش.

وبمناقشة نجل المجني عليه، أوضح أن والده  لديه علاقات نسائية متعددة وكان دائمًا يحضر فتيات الليل لشقته.

 

txt

مدفعتش تمن الهيروين.. إحالة المتهمين بإنهاء حياة مدمنة في كرداسة للجنايات

txt

فرسة وقشطة والريسة.. كواليس 21 يوما كافحت فيها "الآداب" راقصات وفتيات ليل

عقب القبض على المتهمة وأثناء مناقشتها كشفت أن المجني عليه أرغمها على الذهاب معه لشقته بزعم اعطائها مبلغًا ماليًا لأنها مشردة وكانت تعتقد أنه يعطف عليها، لكنها فوجئت فور وصولها لشقته بأنه يخلع ملابسه لممارسة الرذيلة معه، لكنها خلعت حجابها وقامت بشنقه ووضعت قطعة من القماش بفمه حتى لا يتمكن من الصراخ وعندما تأكدت من وفاته أخذت منه مبلغًا ماليًا ولاذت بالفرار حتى تمكنت قوات الأمن من القبض عليها.

جرى نقل الجثة للمشرحة تحت تصرف النيابة وقام رجال المباحث بالتحفظ على كاميرات المراقبة التى رصدت تحركات المجنى عليه حتى وفاته، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة سير التحقيقات.

سمسمار المرج العجوز سمسار عجوز الجميلة والوحش ليلة حمراء النيابة العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خريطة سقوط الأمطار.. وهذا موقف الأرصاد من قرار تعطيل الدراسة اليوم

ذروة التقلبات الجوية وتعطيل الدراسة رسميًا بهذه المحافظة..أمطار غزيرة ورفع حالة الطوارئ

تعرف على أسعار الدواجن اليوم..مفاجأة في ثمن البيض الآن

الجنيه يخسر 1160 .. هبوط حاد في أسعار الذهب مساء تعاملات اليوم

رغم أنباء رحيله عن الأهلي.. ناقد رياضي يفجر مفاجأة بشأن موديست

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

بيان ناري عاجل من حماس بعد تدنيس مستوطن لـ المسجد الأقصى

نهائي السوبر المصري| أحمد حسن يكشف مفاجأة لـ فيوتشر قبل لقاء الأهلي

موضوعات متعلقة

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

مراتي بتخوني.. إعترافات قاتل سباك دار السلام: خليتها تكلمه وتجيبه وخلصت عليه

استدرج متسولة للحرام.. القصة الكاملة لمقـ.تل سمسار المرج بسبب "علاقة" وغرفة إيجار

عرفوا علاقتها بشاب فحبسوها.. نهاية مأساوية لـ طبيبة الهرم

ضربه بماسورة.. تفاصيل إنهاء شاب لحياة والده العجوز  في بولاق الدكرور

مدفعتش تمن الهيروين.. إحالة المتهمين بإنهاء حياة مدمنة في كرداسة للجنايات

سما المصري ترتدي الأبيض وتعود إلى محبسها من جديد.. ما القصة؟

فرسة وقشطة والريسة.. كواليس 21 يوما كافحت فيها "الآداب" راقصات وفتيات ليل

ترشيحاتنا

تذبذب في أسعار الذهب في مصر.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

قرار عاجل ضد الزوج المتهم بالتخلص من زوجته الصيدلانية وبناته.. ما دوافعه؟

تجعل الدعاء مُستجابًا.. 9 كلمات نصح بها النبي أصحابه قبل المناجاة

وفر باقتك.. ازاي تشغل Google Maps بدون إنترنت

الجميلة والوحش.. كيف قادت ليلة حمراء سمسار المرج العجوز للهلاك؟

شبانة: مفاوضات مع وسام أبو علي.. وديانج قريب من الرحيل عن الأهلي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج العقرب.. خبيرة أبراج تكشف عن توقعات 2024

ساعة بسمة بوسيل تثير ضجة على السوشيال ميديا| سعرها خرافي

جديدة وغير تقليدية .. طريقة عمل مسقعة القرنبيط

شرط وحيد وحزمة بقدونس.. كواليس زواج سامح الصريطي والمطربة حنان

فيديو

شاهد مفاجأة تركي آل شيخ لمحمد عبده فى بروفات حفل اليوبيل الماسي|فيديو

محمد سامي يكشف حقيقة ترشيح مي عمر لمسلسل جعفر العمدة 2 |خاص

الجريمة الضاحكة.. اللصوص تناولوا عشاء العريس في المنوفية |فيديو جراف

وكيل إسكان النواب يكشف مفاجآت عن قانون الإيجار القديم | فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ