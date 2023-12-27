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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استدرج متسولة للحرام.. القصة الكاملة لمقـ.تل سمسار المرج بسبب "علاقة" وغرفة إيجار

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

جريمة سمسار المرج والتي كشفت تحقيقات النيابة العامة في القاهرة تفاصيل مثيرة فيها، حيث باشرت النيابة التحقيق في مقتل سمسار سبعيني على يد فتاة متسولة في منطقة المرج وسرقة أمواله وهاتفه المحمول.

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القصة الكاملة لمقتل سمسار المرج

وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة في واقعة سمسار المرج، أن المجني عليه بالغ من العمر 78 عاما سيء السمعة، حيث يقوم باستدراج الفتيات أصحاب الظروف الصعبة لإقامة علاقة غير شرعية معهم.

وشرحت التحقيقات أن سمسار المرج، شاهد الفتاة المتهمة وعلم بقيامها بالنوم في الشارع، واستدرجها بحجة توفير غرفة للنوم فيها، وما أن ذهبت معه حتى عرض عليها ممارسة العلاقة الحرام ووافقت الفتاة.

التحريات تكشف مفاجأة في مقتل سمسار المرج

وكشفت التحقيقات، أن المتهمة بقتل سمسار المرج شاهدت الأموال في يده وما أن شرع في إقامة العلاقة المحرمة معها حتى قامت بخنقه مستخدمة طرحة ووضعت قطعة قماش في فمه وسرقت أمواله وهاتفه المحمول وفرت هاربة.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بالعثور على جثة سمسار سبعيني داخل منزله ملفوف حول رقبته طرحه، وعلى الفور إنتقلت أجهزة الأمن إلى مسرح البلاغ وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة فتاة متسولة.

القبض على قاتلة سمسار المرج

وعقب تقنين الاجراءات ألقت أجهزة الأمن القبض على الفتاة المتهمة بقتل سمسار المرج وبمواجهتها اعترفت بأنها تقيم في الشارع بمنطقة الأرض الصفراء، وأن السمسار عرض عليها غرفة للإقامة بها، وذهبت معه إلا أنه ساومها على إقامة علاقة غير شرعية ووافقت.

وتابعت الفتاة أنها ذهبت برفقته وما أن شرع في إقامة العلاقة معها حتى قامت بمغافلته وخنقته بالإيشارب ووضعت قطعة قماش في فمه وأنهت حياته ثم سرقت أمواله وهاتفه المحمول وفرت هاربة.

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