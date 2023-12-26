ضربه بماسورة.. تفاصيل إنهاء شاب لحياة والده العجوز  في بولاق الدكرور

أمرت النيابة العامة بالجيزة، بإحالة المتهم بانهاء حياة والده، بسبب إصرار الأب على عمله والإنفاق على أولاده الـ6، ومعاتبته المستمرة للابن على ضربه لأحفاده، في بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية وقعت بين المتهم "محمد.ح.س" 42 سنة حلاق، ووالده، على إثرها تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها المتهم "ماسورة" وتعدى على والده، وهو ما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، بسبب معاتبة والده له على العمل والإنفاق على أولاده الـ6، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتولت التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.

وجاء في أمر الإحالة بالقضية رقم 13168 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور، أن المتهم "محمد.ح.س" 42 سنة حلاق، وجهت إليه تهمه ضرب والده بأداة "ماسورة"، وذلك على خلفية التحقيقات.

وأفاد أمر الإحالة، أن المتهم في يوم 2023/7/19، ضرب والده المسن وتسبب في إحداث إصابات، وجروح في القدم ويديه اليسري، وتوفي علي آثر تلك الإصابات.

وكشفت التحقيقات أن مشادة كلامية حدثت بين المتهم ووالده، علي إثرها تطورت الي مشاجرة استخدم بها المتهم أداة "ماسورة" وتعدي على والده، مما أحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بارتكابه للواقعة، وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت النيابة العامة بالواقعة وتولت التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.