مدفعتش تمن الهيروين.. إحالة المتهمين بإنهاء حياة مدمنة في كرداسة للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 3 متهمين بانهاء حياة مدمنة والتخلص من جثتها، بطريق المريوطية في منطقة كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية وذلك عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعي وتحريات المباحث .

وقال المتهمون أمام النيابة العامة، إن السيدة كانت تتعاطي المواد المخدرة، واعتادت شراء الهيروين منهم، حيث أنهم يتاجرون في المواد المخدرة.

وأوضح المتهمون أنهم قرروا قتل المجني عليها، بعد رفضها سداد قيمة كمية من الهيروين حصلت عليها.

وتبين أنها "مدفعتش تمن التذكرة"، فاستدرجوها، ثم أنهوا حياتها خنقا، وتخلصوا من جثتها بمكان العثور عليها، بطريق المريوطية في كرداسة.