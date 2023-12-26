عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مدفعتش تمن الهيروين.. إحالة المتهمين بإنهاء حياة مدمنة في كرداسة للجنايات

صدى البلد

أحالت النيابة العامة بالجيزة، 3 متهمين بانهاء حياة مدمنة والتخلص من جثتها، بطريق المريوطية في منطقة كرداسة، إلى المحاكمة الجنائية وذلك عقب ورود التقارير النهائية للطب الشرعي وتحريات المباحث .

 

txt

فرسة وقشطة والريسة.. كواليس 21 يوما كافحت فيها "الآداب" راقصات وفتيات ليل

txt

من ليالي المزاج إلى البرش.. تطور جديد في قضية إمبراطورة كباريهات الهرم

وقال المتهمون أمام النيابة العامة، إن السيدة كانت تتعاطي المواد المخدرة، واعتادت شراء الهيروين منهم، حيث أنهم يتاجرون في المواد المخدرة.

وأوضح المتهمون أنهم قرروا قتل المجني عليها، بعد رفضها سداد قيمة كمية من الهيروين حصلت عليها.

 وتبين أنها "مدفعتش تمن التذكرة"، فاستدرجوها، ثم أنهوا حياتها خنقا، وتخلصوا من جثتها بمكان العثور عليها، بطريق المريوطية في كرداسة.

كرداسة انهاء حياة مدمنة النيابة العامة المحاكمة الجنائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود عيان للقاهرة الإخبارية: إسقاط جسم طائر على بعد ٢ كم من سواحل مدينة دهب المصرية

بكاء إمام عاشور يحسم الجدل بشأن ندمه على الانتقال للأهلي .. شاهد

أحسن لاعب بالأهلي.. حسن المستكاوي يشيد بتأهل الأحمر إلى نهائي السوبر

50 جنيها| تراجع غير متوقع في أسعار الدواجن الآن.. وهذا ثمن البيض

«الذهب اتجنن»| الأصفر يسجل أعلى قمة في تاريخه محليًا.. وعيار 21 مفاجأة

صدمة لجماهير الأهلي قبل مواجهة فيوتشر في نهائي السوبر المصري

عيار 21 يسجل رقما تاريخيا.. أسباب اضطراب أسعار الذهب في السوق المحلية

أمطار رعدية على القاهرة بعد ساعات.. تحذير عاجل من الأرصاد| فيديو

موضوعات متعلقة

سما المصري ترتدي الأبيض وتعود إلى محبسها من جديد.. ما القصة؟

فرسة وقشطة والريسة.. كواليس 21 يوما كافحت فيها "الآداب" راقصات وفتيات ليل

ماذا قال الطب الشرعي عن تزوير الفنانة نسرين طافش شيك بنكي؟

قداس عيد الميلاد في حماية الشرطة.. حواجز حديدية وشرطة نسائية أمام كنائس الجيزة

أطلق عليه خرطوش.. السجن المشدد 7 سنوات لشاب سرق عاملا في الوراق

السجن 5 سنوات لعاملين بسبب ضربة شومة في العمرانية

من ليالي المزاج إلى البرش.. تطور جديد في قضية إمبراطورة كباريهات الهرم

لم تحضر.. المحكمة تتسلم تقرير التزوير في معارضة نسرين طافش على حبسها 3 سنوات

ترشيحاتنا

35 مليون متابع في 9 ساعات|كلمات محمد صلاح عن غزة تلهب المشاعر «فيديوجراف»

تفاصيل جلسة صلح منتظرة بين فتوح وشيكابالا بعد التجديد للزمالك.. فيديو

رابطة الأندية: غرامة مليون جنيه على نادي الزمالك في هذه الحالة

مليار جنيه صادرات دوائية في عام.. قفزة تاريخيه بأهم الصناعـات الوطنية

افتتاح مصنع لانتاج الأعلاف في بورسعيد .. تفاصيل

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هتلبس أيه في رأس السنة.. الأرصاد تفاجئ المواطنين.. ايه الحكاية

حصاد 2023.. نجوم ونجمات دخلن القفص الذهبي

خضع لعملية تجميل وهذا عمره الحقيقي.. هاني شاكر يثير الجدل بأحدث تصريحاته في لبنان

وزير الدفاع يشهد المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوى بالمنطقة الجنوبية العسكرية

فيديو

منخفض جوي وأمطار تضرب البلاد .. ماذا سيحدث ؟

الموعد الرسمي لزيادة الحد الأدنى للأجور | تعرف عليه

الذهب اتجنن والأسعار صادمة | مفاجأة في عيار 21 الآن

نوال "مخصماك" ترد بقوة على اتهامها بمطربة الأغنية الواحدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا بين الحنين والرجاء

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

اﻟﻤﺰﻳﺪ