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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

عرفوا علاقتها بشاب فحبسوها.. نهاية مأساوية لـ طبيبة الهرم

جثة سيدة - أرشيفية
جثة سيدة - أرشيفية

سطرت طبيبة في الهرم بمحافظة الجيزة، نهاية مأساوية لحياتها، بعد أن قفزت من الطابق الرابع بمسكنها في غرب الجيزة.

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القصة الكاملة لوفاة طبيبة الهرم

نشبت علاقة بين طبيبة الهرم وشاب، وعلم أشقاؤها بهذه العلاقة فقرروا احتجازها في شقتهم وعدم السماح لها بالخروج، فما كان منها إلا أن قفزت من الطابق الرابع هروبا من بطش أشقائها بها بعد أن نشبت بينهم مشادة كلامية وخلافات بسبب علاقتها.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بسقوط فتاة من الطابق الرابع في أحد العقارات بمنطقة الهرم، وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

التحريات تكشف تفاصيل مصرع طبيبة الهرم

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان سيدة في العقد الرابع من العمر تعمل طبيبة وترتدي كامل ملابسها وبها آثار لسحجات، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

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التحريات: خلافات مع أشقائها بسبب علاقة مع شاب

وشرحت تحريات أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الفتاة تعيش مع أشقائها وعلموا بأنها على علاقة بشاب فقاموا باحتجازها في الشقة ومنعها من الخروج، فقامت بمغافلتهم وقفزت من الطابق الرابع في العقار، فسقطت جثة هامدة في الحال.

وتبين من المعاينة وتوقيع الكشف الطبي على طبيبة الهرم، وفاتها متأثرة بإصابتها بكسور وسحجات ونزيف مختلف في أنحاء الجسد، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن جثمان طبيبة الهرم عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها.

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