هقتـ.لك.. سر رسالة تهديد ريهام سعيد وياسمين صبري ومي عمر وفنانة شهيرة

واقعة تهديد ريهام سعيد والتي كشفتها أجهزة وزارة الداخلية بمديرية أمن الجيزة خلال ساعات بسيطة من تلقي الإعلامية الشهيرة رسالة عبر صفحتها على منصة التواصل الإجتماعي فيسبوك، حيث تمكنت من ضبط المتهم وتبين أنه طالب ومقيم بمحافظة سوهاج.

قصة تهديد ريهام سعيد بالقتل

القصة الكاملة لـ تهديد ريهام سعيد شهدت تفاصيل مثيرة، حيث نشرت الإعلامية الشهيرة منشورا عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك قالت فيها أنها تلقت رسالة تهديد من أحد الأشخاص ويدعى حسام دون فيها رسالة «يا ريهام.. هقتلك يا ريهام» وقامت ريهام سعيد بتدوين منشورا آخرا بصورة الشخص الذي أرسل إليها الرسائل كتبت فيه «لو حصلي حاجة ده اللي هيكون السبب لحد ما أبلغ الشرطة».

الداخلية تضبط المتهم بتهديد ريهام سعيد

خلال ساعات كان قسم شرطة الشيخ زايد أول تلقى بلاغا من ريهام سعيد قالت فيه أنها تعرضت إلى تهديد من قبل شخص يدعى حسام على منصة التواصل الإجتماعي، حيث أرسل إليها رسالة كتب فيها «هقتلك ياريهام» وشكلت أجهزة أمن الجيزة فرق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث تبين أن الشخص المتهم بـ تهديد ريهام سعيد طالب ومقيم بمحافظة سوهاج.

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المتهم بـ تهديد ريهام سعيد هدد فنانات قبلها

وتمكنت مأموريات أمنية من ضبط المتهم بـ تهديد ريهام سعيد، وبحوزته لاب توب وهاتف محمول، وبفحصهم تم العثور على ما يفيد بتهديد ريهام سعيد وفنانين آخرين، حيث قرر المتهم في إعترافاته أنه لم يقصد بالرسالة تهديدها أو ترويعها ولكنه يرسل رسائل إلى كافة الفنانين للتحدث معهم بقصد الإعجاب فقط، حيث قام بإرسال رسائل من قبل إلى ياسمين صبري وريهام عبدالغفور ومي عمر ولكنهم لم يردوا.

ووجهت الإعلامية شكرا لوزارة الداخلية عبر صفحتها الرسمية قالت فيها «شكرا وزارة الداخلية - مصر بلد الأمن والأمان»، حيث باشرت النيابة العامة في الجيزة التحقيقات مع المتهم وأمرت بحبسه على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.