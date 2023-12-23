وفاء تطلب الخلع: جوزي عنيف وميهموش غير هذا الأمر

وفاء سيدة لم تكمل بعد عامها الخامس والثلاثين إلا أنها وجدت نفسها أمام محكمة الأسرة في مصر الجديدة، طالبة الخلع من زوجها بسبب أفعاله معها، وقيامه بالاعتداء عليها بصورة مستمرة وممارسة العلاقة الزوجية معها بشكل مستمر ويومي.

قصة زوجة في محكمة الأسرة

سردت وفاء قصتها مع زوجها بعد سنوات من الزواج والخطوبة بدأت بعلاقة عاطفية بينهما، حين كانت تعمل في أحد المحلات داخل أحد المراكز التجارية الشهيرة في الجيزة، وتعرف عليها خلال عمله في أحد المحلات المجاورة لها، ونشبت بينهما علاقة صداقة قوية ثم تطورت إلى علاقة عاطفية، حتى قرر أن يتقدم لأسرتها طالبا الزواج منها.

قالت وفاء عن قصتها مع زوجها «كان عندي 22 سنة وكنت بشتغل في محل في مول بمحافظة الجيزة، وكان شغال في المحل اللي جنبي شاب أكبر مني بـ 3 سنين، وكان بيدخل يهزر وياخد المقشة من عندي ومع الوقت بقى يخترع أي حاجة عشان يدخل يتكلم معايا وبقينا أصحاب جدا، وبعد حوالي سنة طلب رقم والدي عشان يتقدم لي ونتجوز».

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وفاء تطلب الخلع: زهقت منه

وتابعت وفاء في قصتها «اتخطبت له فترة سنة وشهرين وبعدها أتجوزنا وكان طبيعي جدا ومفيش مشاكل بيني وبينه، لكن مع مرور الوقت وفي أول سنة، كان بيمارس معايا العلاقة الزوجية بشكل عنيف جدا ومكنش عنده أي مشكلة حتى لو أنا تعبانة أو أن مثلا والدته أو أخواته يكونوا بايتين عندنا، وكنت بتكسف منه وأقوله أن ده مش هينفع لكن هو كان غريب في تصرفاته».

وأكملت وفاء عن زوجها «مع الوقت بدأت أكره العلاقة كلها ومبقتش عايزه أني أكون معاه، لدرجة أنه كان بيعتدي عليا في بعض الأوقات ده غير أنه مكنش بيهمه حاجة والعلاقة الزوجية كانت بنسبة له أهم مني أنا شخصيا، حتى أنه في مرة قولت له أنا النهاردة مينفعش وتعبانة ومرهقة من شغل البيت لكنه قالي مش هينفع وتعامل معايا بعنف، وبعدها عملت معاه خناقة».

واختتمت وفاء قائلة «في النهاية قعدت معاه وقولت له أنا مش هستحمل كل ده وطلبت الإنفصال لكنه رفض وبعد فترة روحت محكمة الأسرة عشان ارفع عليه دعوى خلع، لأني زهقت منه ومن الحياة بالشكل ده».