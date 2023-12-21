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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جريمة بالحي الإيطالي.. خيط جديد في قضية القاصر المعذبة بأكتوبر

صدى البلد

24 ساعة من البحث والتحري في جريمة الحي الإيطالي التي عثر فيها على جثة فتاة قاصر مكبلة بالحبال وجسدها مشوه نتيجة تعذيب توصلت الى أن الجاني على معرفة بالمجني عليها. 

تولى فريق البحث بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية توسيع دائرة البحث وفحص كاميرات المراقبة في الحي الإيطالي بالكامل والطريق المؤدي اليه علهم يتوصلون إلى خيط يقودهم للجاني والدافع وراء ارتكاب الجريمة. 

 

وقام رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

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جريمة في الحي الهادئ.. لغز العثور على جـ ثة فتاة مكبلة بالحبال في أكتوبر

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 وشهدت منطقة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، حالة من الذعر بين الأهالي، حيث تم العثور على جثة فتاة مُكبلة الأيدي عُثر عليها أمام كمبوند شهير في الحي الإيطالي بـ 6 أكتوبر، من قبل أجهزة الأمن، ما أثار رعب الأهالي في ظل غموض الحادث.

 

وبمعاينة مسرح الواقعة اتضح أن الفتاة قاصر لم تكمل عامها الـ15، وبدا على جسدها آثار تعذيب وتم  إخطار النيابة العامة، طلبت تحريات أجهزة الأمن الكشف عن هوية الفتاة وفحص بلاغات التغيب، وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة.

 

وطلبت النيابة نقل الجثمان تحت تصرفها إلى مشرحة المستشفى، حيث تخضع لإجراءات الصفة التشريحية للوقوف على أسباب الوفاة وكيفية حدوثها وتوقيته والتحفظ على كاميرات المراقبة وفحصها بالإضافة إلى سؤال بعض الأشخاص ومن عثروا على الجثة. 

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