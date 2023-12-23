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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ترتدي كامل ملابسها.. أمن الجيزة يكثف جهوده لحل لغز جثة سيدة إمبابة

جثة سيدة - ارشيفية
جثة سيدة - ارشيفية

تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة سيدة ثلاثينية داخل شقتها بمنطقة إمبابة مشتبه في وفاتها جنائيا.

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العثور على جثمان سيدة في إمبابة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثمان سيدة داخل مسكنها بمساكن البلدية.

وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، كشفت المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، العثور على جثة سيدة في العقد الرابع من العمر ترتدي كامل ملابسها ويشتبه في وفاتها جنائيا، وتم إيداع الجثة ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

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وتفحص الأجهزة الأمنية في الجيزة، دائرة علاقات السيدة وأيضا المشاهدات الأخيرة لها، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة العامة في الجيزة التي أمرت بتشريح الجثمان للوقوف على أسباب الوفاة.

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