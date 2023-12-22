نشرة الحوادث.. إزالة كباريه نهى الدكر بسبب الفضائح.. تطبيق مشبوه يسرق المواطنين

نشر قسم الحوادث عددا من التقارير والاخبار الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها قرار ازالة كباريه اندريا المملوك لامبراطورة كباريهات الهرم بسبب افعالها المخلة و الكشف عن تطبيق شهير يستولى على اموال المواطنين.

بعد أشهر من هروبها وسقوطها في قبضة رجال مباحث الآداب بالجيزة بسبب كثرة فضائحها وجرائمها المخلة، قررت الأجهزة الأمنية غلق "كباريه اندريا" المملوك لنهى الدكر امبراطورة الدعارة وكباريهات الهرم وإغلاق فندق ريجينسي الذي يقع داخله الكباريه بالكامل وتشميعهما بالشمع الاحمر

علاقة عاطفية بين شاب وفتاة قررا تتويجها بالعار حيث هربت الفتاة من منزل أسرتها بعد رفض والدها لزواجها من حبيبها لسلوكه العنيف فنجح الشاب في إقناعها بالهرب معه وتزوجا عرفيا حتى انتهت حياتهما خلف الأسوار.

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.

حصل "صدى البلد" على صورة الراقصة جومانة صديقة نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم عقب القاء القبض عليهما في وضع مخل داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي.