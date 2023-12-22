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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نشرة الحوادث.. إزالة كباريه نهى الدكر بسبب الفضائح.. تطبيق مشبوه يسرق المواطنين

امبراطورة كباريهات
امبراطورة كباريهات الهرم

نشر قسم الحوادث عددا من التقارير والاخبار الهامة خلال الساعات الماضية كان ابرزها قرار ازالة كباريه اندريا المملوك لامبراطورة كباريهات الهرم بسبب افعالها المخلة و الكشف عن تطبيق شهير يستولى على اموال المواطنين. 

 

بعد سقوط امبراطورة الفضائح في الهرم.. قرار عاجل حول مصير كباريه أندريا

بعد أشهر من هروبها وسقوطها في قبضة رجال مباحث الآداب بالجيزة بسبب كثرة فضائحها وجرائمها المخلة، قررت الأجهزة الأمنية غلق "كباريه اندريا" المملوك لنهى الدكر امبراطورة الدعارة وكباريهات الهرم وإغلاق فندق ريجينسي الذي يقع داخله الكباريه بالكامل وتشميعهما بالشمع الاحمر

 

خلص على بنته وهو بيضرب أمها.. هروب وزواج انتهى بعاشقين خلف الأسوار 

 

علاقة عاطفية بين شاب وفتاة قررا تتويجها بالعار حيث هربت الفتاة من منزل أسرتها بعد رفض والدها لزواجها من حبيبها لسلوكه العنيف فنجح الشاب في إقناعها بالهرب معه وتزوجا عرفيا حتى انتهت حياتهما خلف الأسوار. 

 

الناس فلوسها راحت.. إغلاق تطبيق أوميجا برو والداخلية تكشف التفاصيل

 

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين عبر الإنترنت.

 

شاهد.. الراقصة جومانة التونسية صديقة امبراطورة كباريهات الهرم

 

حصل "صدى البلد" على صورة الراقصة جومانة صديقة نهى الدكر امبراطورة كباريهات الهرم عقب القاء القبض عليهما في وضع مخل داخل فيلا بمنطقة هرم سيتي. 

كباريه نهى الدكر نهى الدكر تطبيق مشبوه امبراطورة كباريهات الهرم الراقصة جومانة التونسية

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