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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خلص على بنته وهو بيضرب أمها.. هروب وزواج انتهى بعاشقين خلف الأسوار 

صدى البلد

علاقة عاطفية بين شاب وفتاة قررا تتويجها بالعار حيث هربت الفتاة من منزل أسرتها بعد رفض والدها لزواجها من حبيبها لسلوكه العنيف فنجح الشاب في إقناعها بالهرب معه وتزوجا عرفيا حتى انتهت حياتهما خلف الأسوار. 

تلقى اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باستقبال أحد المستشفيات جثة رضيعة لا تتجاوز 3 أشهر ووجود شبهة جنائية.

وجه العقيد محمد الصغير مفتش مباحث فرقة الغرب بسرعة فحص البلاغ واستجواب والدي الرضيعة "كيان" للوقوف على ملابسات الواقعة وتحديد مسؤوليتهما.

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حاول الزوجان الإدلاء برواية كاذبة حول وفاة رضيعتهما للإفلات من العقاب وقالا إنهما استيقظا من النوم وجداها فارقت الحياة "صحينا من النوم لقيناها قاطعة النفس" الا ان رجال المباحث بقسم شرطة بولاق الدكرور لم يقتنعا بروايتهما فقررا اعادة استجوابهما واقنعا الزوج بان زوجته اعترفت عليه لينهار ويعترف بالحقيقة. 

وقال الأب أن خلافاته مع زوجته كثيرة وفي احدى المشادات الكلامية المتكررة بينه وبين زوجته قام بضربها

   فأصاب بالخطأ الطفلة التي كانت تحملها أمها لتفقد الوعي ويكتشف مفارقتها الحياة فقرر ادعاء تلك الرواية لعدم مساءلته قانونيا وتعاونت معه زوجته في التستر عليه. 

قررت نيابة بولاق الدكرور ايداع الطفلة مشرحة زينهم وتكليف الطب الشرعي بتشريحها لتحديد سبب الوفاة وباشرت التحقيق مع الزوجين. 

خلف الأسوار مديرية امن الجيزة شرطة النجدة رضيعة خلص على بنته وهو بيضرب امها

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