خطة شيطانية.. طالبة العمرانية تتفق مع عشيقها على تخدير والدتها لسرقتها

طالبة العمرانية لم تستطع مقاومة رغبتها في الحصول على المال السريع؛ فاستعانت بعشيقها الحاصل على دبلوم تخدير لسرقة والدتها في منزلهما، ثم تقيدها بالحبال لتظهر وكأنها مجني عليها في واقعة سرقة من مجهول.

القصة الكاملة لـ واقعة طالبة العمرانية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ملابسات العثور على طالبة مقيدة بالحبال في العمرانية وبجوارها والدتها مغشيا عليها داخل مسكنهم، في الواقعة المعروفة بـ طالبة العمرانية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي أفاد بالعثور على طالبة مكبلة وبجوارها والدتها مغشيا عليها، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات والمعاينة التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن طالبة العمرانية اتهمت شخص مجهول الهوية بالدلوف إلى مسكنهم وتخدير والدتها ثم قيامه بتكبيلها بالحبال لسرقة أموال منهم.

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وشرحت التحريات الأمنية عدم صحة رواية طالبة العمرانية، حيث تبين أنها على علاقة عاطفية بشاب حاصل على دبلوم وأنها اتفقت معه على القدوم إلى المنزل وتخدير والدتها لسرقة اموالها، ثم تكبيلها بالحبال لتظهر وكأنها مجني عليها في واقعة سرقة على يد شخص مجهول.

عقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة مباحث الجيزة القبض على الطالبة والشاب المتهم في الواقعة، وبمواجهته اقر بارتكابه الواقعة تفصيليا واتفاقه مع الطالبة على تنفيذها وقيامه بشراء مخدر الأيس بالأموال، واعترفت طالبة العمرانية بجريمتها تفصيليا حيث قررت بالاتفاق مع عشيقها على تخدير والدتها ثم ربطها لتظهر وكأنها مجني عليها ومن ثم إخبارها الشرطة بأن شخص مجهول دخل الشقة لسرقتهم، وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.