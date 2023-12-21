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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

معرفهوش وقالي هتحصلي أختك.. شقيقة نيرة أشرف تكشف مفاجآت في التحقيقات

شقيقة نيرة أشرف
شقيقة نيرة أشرف

تهديد شقيقة نيرة أشرف التي أعادت للأذهان واقعة شقيقتها طالبة جامعة المنصورة، حيث تعرضت شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف لتهديدات من قبل شاب بقيامه بإرسال رسائل تهديد لها عبر صفحتها الشخصية بالاعتداء عليها وإنهاء حياتها في حالة عدم الزواج منه.

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تفاصيل التحقيقات في تهديد شقيقة نيرة أشرف

شقيقة نيرة أشرف كشفت عن التفاصيل الكاملة خلال التحقيقات، حيث قالت إنها تمتلك صفحة على منصة التواصل الإجتماعي وتعمل كصانعة محتوى وأنها شقيقة نيرة أشرف، وفوجئت بأحد الأشخاص يرسل لها رسائل بأنه يحبها ويريد الزواج منها، وطلب منها التواصل معه والاتصال به، ثم قام بتهديدها في حالة عدم الموافقة بأن مصيرها سيكون مثل مصير شقيقتها نيرة أشرف.

وقالت شقيقة نيرة أشرف، إن الشاب قام بالتواصل معي من حساب آخر على الفيسبوك وحاول التحدث معي، ثم أرسل إلى والدي رسائل تهديد بأنه يريد الزواج مني وفي حالة عدم الموافقة أنه سيقوم بإنهاء حياتي، وقمت بتحرير محضر في قسم الهرم بالمحادثات المرسلة على هاتفي، وقدمت صورا ضوئية للمحادثات بتاعت التهديد لإرفاقها في المحضر.

وقررت شروق شقيقة نيرة أشرف أمام جهات التحقيق، أنها لا تعلم شيئا عن ذلك الشخص وأنها لم تره من قبل، وفضلت عدم الرد عليه، إلا أنه لاحقها وظل يرسل لها العديد من الرسائل وشعرت بالخوف من تكرار مصير شقيقتها نيرة، فقامت بالتوجه إلى قسم الشرطة واتهمت الشاب بالتهديد بالقتل في حالة عدم الزواج منها مشيرة إلى أنها لا تعرفه ولم تره من قبل، وبعد القبض على الشاب قرر بأنه يعمل شيف ومقيم في الجيزة، وأنه لا يعلم شيئا عن التهديدات.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، ألقت القبض على المتهم بتهديد شروق أشرف شقيقة الراحلة «نيرة أشرف»، في خلال 24 ساعة من البلاغ الذي حررته، وتبين من التحريات الأمنية التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى والد نيرة أشرف، عبر تطبيق التيك توك وأخبره فيها بأنه يريد الزواج من ابنته شروق وإلا سيكون مصيرها نفس مصير شقيقتها نيرة، ثم عاد وأرسل رسالة إلى شروق عبر صفحتها على الفيسبوك.

وتبين من التحريات أن المتهم قام بإرسال رسالة إلى شروق أخبرها فيها بأنه يحبها ويريد الزواج منها وأنه لن يترك أحدا يتزوج منها وإذا رفضت الزواج منه سيقوم بإنهاء حياتها مثل شقيقتها نيرة، وقامت شروق ووالدها بإجراء محضر في قسم الشرطة، وتمكنت أجهزة أمن الجيزة من ضبطه، حيث قالت شروق أشرف شقيقة نيرة أشرف، أن الشاب أرسل لها بأنه طالب في كلية الهندسة ويقطن في المعادي. 

وأثبتت التحريات أنه طالب بأحد المعاهد ويعمل في مطعم، وأنه لا يقطن في المعادي، كما تبين أن الشاب أخبرها بأن أحد أقاربها قام بتوجيهه لإرسال الرسائل إليها هي ووالدها، بأنه يريد الزواج منها وفي حالة عدم الرفض سيكون مصيرها من مصير شقيقتها نيرة.

شقيقة نيرة اشرف نيرة أشرف طالبة جامعة المنصورة شقيقه نيرة شروق أشرف

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