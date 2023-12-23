عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث قطار الحوامدية.. مصرع شابين أحدهما حفل خطوبته بعد ساعات

ضحايا حادث قطار الحوامدية
ضحايا حادث قطار الحوامدية

حادث قطار الحوامدية سطَّر نهاية مأساوية ومروعة لشابين في مقتبل عمرهما، حيث اصطدم بهما قطار الصعيد المتجه إلى أسوان في منطقة الحوامدية جنوب الجيزة، ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

ترتدي كامل ملابسها.. أمن الجيزة يكثف جهوده لحل لغز جثة سيدة إمبابة

نشرة الحوادث.. إزالة كباريه نهى الدكر بسبب الفضائح.. تطبيق مشبوه يسرق المواطنين

شاهد.. الراقصة جومانة التونسية صديقة امبراطورة كباريهات الهرم

بعد سقوط امبراطورة الفضائح في الهرم.. قرار عاجل حول مصير كباريه أندريا

القصة الكاملة لـ حادث قطار الحوامدية

قصة حادث قطار الحوامدية تضمنت تفاصيل مأساوية ومثيرة، فأحد الضحايا كانت خطوبته يوم فاته، إلا أن القدر كان أسبق، حيث لقي مصرعه على قضبان السكة الحديدية؛ بعدما اصطدم به قطار الصعيد المتجه إلى أسوان.

واتشحت مدينة الحوامدية بالأسود، في ليلة حزينة؛ بعد الإعلان عن مصرع الشابين أحمد سمير ومحمد علاء على شرط السكة الحديد، وتم إيداع الجثتين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والتي صرحت بالدفن.

ضحايا حادث قطار الحوامدية
ضحايا حادث قطار الحوامدية

وداع ضحايا حادث قطار الحوامدية

 ودع أهالي العزبة القبلية في الحوامدية جثامين ضحايا حادث قطار الحوامدية، أحمد سمير ومحمد علاء بعد أن لقيا مصرعهما أسفل عجلات قطار الصعيد بالحوامدية، حيث شيعت الجنازات إلى مثواهما الأخير بمدافن العائلة.

اقرأ أيضا: جريمة هزت القاهرة.. محاسب ينهي حياة والدته والسبب صادم | القصة الكاملة

اقرأ أيضا: أهلها صعبوا عليا.. القصة الكاملة لـ سيدة هددت أرملة وائل الإبراشي

اقرأ أيضا: القصة الكاملة لـ جريمة دار السلام.. أمها شافتها بتتفرج على العيب قتلتها

اقرأ أيضا: الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

صرخات وعويل شهدتها جنازة ضحايا قطار الصعيد، حيث تجمع الأهالي والأصدقاء والأقارب في مشهد مهيب بمدينة الحوامدية، وشيعت جنازة أحمد سمير من مسجد مستشفى الحوامدية العام، ومحمد علاء من مسجد العمال في الحوامدية.

وقال أصدقاء محمد علاء، إن خطوبته كانت في نفس اليوم، وأن زفته كانت إلى السماء قبل عروسه، فيما أصيبت عروس محمد، بصدمة؛ بعد معرفتها الخبر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع شابين أسفل عجلات قطار الصعيد في الحوامدية، وتم نقلهما إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة. 

حادث قطار الحوامدية مدينة الحوامدية مستشفى الحوامدية قضبان السكة الحديد قطار الصعيد ضحايا حادث قطار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالمستندات| المحكمة الرياضية تصدم نادى الزمالك في أزمة كهربا

ما هذا النادي| خالد مرتجي: إنفانتينو يتغنى بالأهلي

خرج من حسابات كولر| نجم الأهلي يقترب من الرحيل عن الفريق

مفاجأة عاجلة.. موديست سبب رحيل دبابة وسط الأهلي خلال الانتقالات الشتوية

رسميا.. أردوغان يعفي مواطني 4 دول خليجية من تأشيرة دخول تركيا

انخفاض جديد.. تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق

بعد حصوله على برونزية المونديال.. مفاجأة مدوية بشأن مصير كولر مع الأهلي

عاجل| لجنة التحكيم توجه صدمة مدوية للزمالك بشأن كهربا وبشري للأهلي

موضوعات متعلقة

ترتدي كامل ملابسها.. أمن الجيزة يكثف جهوده لحل لغز جثة سيدة إمبابة

نشرة الحوادث.. إزالة كباريه نهى الدكر بسبب الفضائح.. تطبيق مشبوه يسرق المواطنين

شاهد.. الراقصة جومانة التونسية صديقة امبراطورة كباريهات الهرم

بعد سقوط امبراطورة الفضائح في الهرم.. قرار عاجل حول مصير كباريه أندريا

خلص على بنته وهو بيضرب أمها.. هروب وزواج انتهى بعاشقين خلف الأسوار 

متمردة على أنوثتها.. أول صور لإمبراطورة كباريهات الهرم| خاص

ماذا قررت النيابة بشأن إمبراطورة كباريهات الهرم والراقصة جومانة؟

خطة شيطانية.. طالبة العمرانية تتفق مع عشيقها على تخدير والدتها لسرقتها

ترشيحاتنا

كتائب القسام تعلن مقتل جندي إسرائيلي في غزة

صندوق النقد: تراجع حصة الدولار من احتياطيات البنوك المركزية العالمية

حادث قطار الحوامدية.. مصرع شابين أحدهما حفل خطوبته بعد ساعات

إصابة العديد من الأشخاص إثر قصف طائرات الاحتلال منزلا في مخيم النصيرات

شاهد لقطة اعتذار لاعبي أوراوا للجماهير بعد الخسارة من الأهلي بمونديال الأندية

واشنطن بوست: حماس تصطاد جنود الاحتلال بـ كمائن مميتة في جباليا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يصيب الرجال.. التنميل مؤشر للإصابة بمرض خطير

حبيبتي.. أول ظهور لـ مجدي الهواري ودنيا عبد المعبود بعد شائعات طلاقهما

بعد شائعة انفصالهما.. زوجة مجدي الهواري بإطلالة ملفتة في باريس

أحمد الفيشاوي مع ابنه وزوجته السابقة للاحتفال بالكريسماس.. شاهد

فيديو

مع المطرب فريد.. رامي جمال يطرح أغنية أهى مشيت

جمهوره حماه.. محمد فراج وكريم فهمى يشعلان حفل زفاف ابن عدلي القيعي

بعد انفصالها عن أحمد فهمى.. هنا الزاهد ترقص على أغنية سطلانة.. فيديو

بكت وتأثرت بشدة.. عبير نعمة تعلن طلاقها على المسرح I فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: ابن رمسيس

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: انسانيتي ليست كما أريد

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: لماذا لا توقف واشنطن الحرب على غزة؟

د. خالد بارود

د. خالد بارود يكتب: زلزال الهجرة العكسية ليهود إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المناخ والنزاعات المسلحة

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: الفوز لصاحب الخطوط الحمراء

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الاعتزاز بلغتنا

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: شعب "مالهوش كتالوج"

اﻟﻤﺰﻳﺪ