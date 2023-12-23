حادث قطار الحوامدية.. مصرع شابين أحدهما حفل خطوبته بعد ساعات

حادث قطار الحوامدية سطَّر نهاية مأساوية ومروعة لشابين في مقتبل عمرهما، حيث اصطدم بهما قطار الصعيد المتجه إلى أسوان في منطقة الحوامدية جنوب الجيزة، ولفظا أنفاسهما الأخيرة.

القصة الكاملة لـ حادث قطار الحوامدية

قصة حادث قطار الحوامدية تضمنت تفاصيل مأساوية ومثيرة، فأحد الضحايا كانت خطوبته يوم فاته، إلا أن القدر كان أسبق، حيث لقي مصرعه على قضبان السكة الحديدية؛ بعدما اصطدم به قطار الصعيد المتجه إلى أسوان.

واتشحت مدينة الحوامدية بالأسود، في ليلة حزينة؛ بعد الإعلان عن مصرع الشابين أحمد سمير ومحمد علاء على شرط السكة الحديد، وتم إيداع الجثتين في ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، والتي صرحت بالدفن.

ضحايا حادث قطار الحوامدية

ضحايا حادث قطار الحوامدية

وداع ضحايا حادث قطار الحوامدية

ودع أهالي العزبة القبلية في الحوامدية جثامين ضحايا حادث قطار الحوامدية، أحمد سمير ومحمد علاء بعد أن لقيا مصرعهما أسفل عجلات قطار الصعيد بالحوامدية، حيث شيعت الجنازات إلى مثواهما الأخير بمدافن العائلة.

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صرخات وعويل شهدتها جنازة ضحايا قطار الصعيد، حيث تجمع الأهالي والأصدقاء والأقارب في مشهد مهيب بمدينة الحوامدية، وشيعت جنازة أحمد سمير من مسجد مستشفى الحوامدية العام، ومحمد علاء من مسجد العمال في الحوامدية.

وقال أصدقاء محمد علاء، إن خطوبته كانت في نفس اليوم، وأن زفته كانت إلى السماء قبل عروسه، فيما أصيبت عروس محمد، بصدمة؛ بعد معرفتها الخبر.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة، تضمن ورود بلاغ من الأهالي يفيد بمصرع شابين أسفل عجلات قطار الصعيد في الحوامدية، وتم نقلهما إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.