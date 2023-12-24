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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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حوادث

مجنون المشاهير.. حبس المتهم بتهديد الإعلامية ريهام سعيد في الشيخ زايد

صدى البلد

قررت النيابة العامة بالشيخ زايد حبس طالب 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات لاتهامه بإرسال رسائل سب وقذف وتهديد عبر موقع "فيس بوك" إلى الإعلامية ريهام سعيد بدائرة قسم شرطة أول الشيخ زايد.

كما طلبت النيابة العامة التحفظ علي هاتف ولاب توب المتهم وفحصهما، وجاري إستكمال التحقيقات.

كان قد تلقي قسم شرطة أول زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا  من الإعلامية ريهام سعيد مقيمة بدائرة قسم شرطة أول 6 أكتوبر، بتضررها من مُستخدم أحد الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لقيامه بإرسال رسالة للصفحة الخاصة بها تضمنت عبارات سب وقذف والتهديد بالإيذاء.

 

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وبالفحص أسفرت جهود الأجهزة الأمنية عن تحديد مرتكب الواقعة طالب، مقيم بمحافظة سوهاج وضبطه وبحوزته جهاز حاسب آلى "لاب توب"- هاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين وجود آثار ودلائل تؤكد ارتكابه للواقعة" .

كما تبين قيامه بإرسال رسائل إلى العديد من الفنانين والمشاهير تضمنت عبارات إعجاب وطلب التواصل معهم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بقصد لفت إنتباه الشاكية للتواصل معه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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