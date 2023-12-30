متزوج من 3 شهور.. تفاصيل مروعة في جريمة عريس العياط .. صور

جريمة عريس العياط الذي عثر على جثمانه به آثار طعنية وذبحية في إحدى المناطق الزراعية بالعياط جنوب الجيزة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

القصة الكاملة لجريمة عريس العياط

تفاصيل مثيرة شهدتها جريمة عريس العياط حيث عثرت الأهالي على جثمان شخص في العقد الثالث من العمر به جروح وإصابات جرحية وطعنية وذبحية في مختلف أنحاء الجسد، يرتدي كامل ملابسه، وتم إخطار الشرطة التي حضرت إلى مسرح الجريمة لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتباشر أجهزة مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، جهودها وتحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثمان عريس العياط، بعد أن تم العثور عليه مقتولا داخل قطعة أرض زراعية في منطقة العياط جنوب الجيزة.

المجني عليه

تحريات لكشف لغز جثة عريس العياط

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه وبه أصابات قطعية وذبحية في مختلف أنحاء الجسد وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

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بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الشخص المتوفي في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، ويدعى أحمد ق ومتزوج قبل 3 أشهر، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

فحص علاقات عريس العياط وسجل المكالمات

وتكثف أجهزة أمن الجيزة من التحريات والجهود لضبط المتهمين في الواقعة، حيث تفحص أجهزة الأمن دائرة علاقات المجني عليه، وما إذا كان هناك ثمة خلافات ثأرية أو تجارية ومالية بينه وبين آخرين، وايضا فحص سجل المكالمات الأخيرة الخاص بالمجني عليه، وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.