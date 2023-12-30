عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

متزوج من 3 شهور.. تفاصيل مروعة في جريمة عريس العياط .. صور

المجني عليه
المجني عليه

جريمة عريس العياط الذي عثر على جثمانه به آثار طعنية وذبحية في إحدى المناطق الزراعية بالعياط جنوب الجيزة، وتم نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

طردني بـ ملابس النوم.. ولاء تطلب الخلع: المخدرات والخمور لحست دماغه

مراتي بتخوني.. إعترافات قاتل سباك دار السلام: خليتها تكلمه وتجيبه وخلصت عليه

استدرج متسولة للحرام.. القصة الكاملة لمقـ.تل سمسار المرج بسبب "علاقة" وغرفة إيجار

عرفوا علاقتها بشاب فحبسوها.. نهاية مأساوية لـ طبيبة الهرم

القصة الكاملة لجريمة عريس العياط

تفاصيل مثيرة شهدتها جريمة عريس العياط حيث عثرت الأهالي على جثمان شخص في العقد الثالث من العمر به جروح وإصابات جرحية وطعنية وذبحية في مختلف أنحاء الجسد، يرتدي كامل ملابسه، وتم إخطار الشرطة التي حضرت إلى مسرح الجريمة لكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتباشر أجهزة مديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، جهودها وتحرياتها لكشف ملابسات العثور على جثمان عريس العياط، بعد أن تم العثور عليه مقتولا داخل قطعة أرض زراعية في منطقة العياط جنوب الجيزة.

المجني عليه

تحريات لكشف لغز جثة عريس العياط

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد العثور على جثمان شخص يرتدي كامل ملابسه وبه أصابات قطعية وذبحية في مختلف أنحاء الجسد وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة.

اقرأ ايضا.. جريمة هزت القاهرة.. محاسب ينهي حياة والدته والسبب صادم | القصة الكاملة

اقرأ ايضا.. أهلها صعبوا عليا.. القصة الكاملة لـ سيدة هددت أرملة وائل الإبراشي

اقرأ ايضا.. القصة الكاملة لـ جريمة دار السلام.. أمها شافتها بتتفرج على العيب قتلتها

اقرأ ايضا.. الخيانة طريق إلى الخلع.. قصة 3 سيدات مع عشيقات أزواجهن

بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الشخص المتوفي في العقد الثالث من العمر ويرتدي كامل ملابسه، ويدعى أحمد ق ومتزوج قبل 3 أشهر، وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة مستشفى العياط المركزي.

فحص علاقات عريس العياط وسجل المكالمات

وتكثف أجهزة أمن الجيزة من التحريات والجهود لضبط المتهمين في الواقعة، حيث تفحص أجهزة الأمن دائرة علاقات المجني عليه، وما إذا كان هناك ثمة خلافات ثأرية أو تجارية ومالية بينه وبين آخرين، وايضا فحص سجل المكالمات الأخيرة الخاص بالمجني عليه، وتحرر المحضر اللازم وجرى استكمال الاجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

عريس العياط الجيزة جنوب الجيزة عريس مديرية امن الجيزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه دفعة واحدة|تراجع أسعار الذهب بمحلات الصاغة..وهذا ثمن عيار 21 الآن

يا خسارة | نجم الزمالك خارج قائمة منتخب مصر في الأمم الافريقية

23 لاعبا أساسيا.. فيتوريا يستقر على قائمة منتخب مصر

أنواع الإعاقات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة

انخفاض البانية.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت فى الأسواق

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 30-12-2023| تشتري ولا لأ؟

ظاهرة جوية خطيرة.. بيان مهم من الأرصاد عن طقس السبت

رسالة مهمة من أليو ديانج لـ لاعبي الأهلي .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

لعنة الفراعنة حلت عليها.. جرائم جعلت الجيزة تريند 2023

أطنان مستخبية.. كيف عالجت مباحث ونيابة الجيزة تخزين 138 فدان بصل واحتكارها؟

طردني بـ ملابس النوم.. ولاء تطلب الخلع: المخدرات والخمور لحست دماغه

الجميلة والوحش.. كيف قادت ليلة حمراء سمسار المرج العجوز للهلاك؟

نشرة الحوادث| طبيب روض الفرج سلم روحه لعشماوي عن طريق الحرام وحكاية الكنز الفرعوني مع موظف المنيا

جواز مرور طبيب روض الفرج إلى عشماوي .. كيف نصب فخّ الرذيلة لمريضاته بالإكراه

مراتي بتخوني.. إعترافات قاتل سباك دار السلام: خليتها تكلمه وتجيبه وخلصت عليه

استدرج متسولة للحرام.. القصة الكاملة لمقـ.تل سمسار المرج بسبب "علاقة" وغرفة إيجار

ترشيحاتنا

فيتوريا يكشف سر اختيار مدافعين أطوالهم 190 سم بقائمة منتخب مصر

روي فيتوريا يوضح سبب اختيار لاعبي الزمالك فتوح وصبحي

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار.. وتحرك جديد لـ عيار 21 |أخبار تهمك

أبو العينين يعزي المهندس محسن صلاح وزوجته الكاتبة الصحفية إلهام أبو الفتح في وفاة شقيقه المهندس مجدى صلاح

براءة محامي الأهلي من تهمة سب وقذف المستشار مرتضى منصور..اعرف التفاصيل

فيتوريا يكشف أسباب استبعاد عبدالله السعيد من قائمة المنتخب لأمم إفريقيا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرو دياب يحتفل بألبومه الجديد مكانك.. تفاصيل

بدون أدوية| 3 علاجات منزلية بسيطة لتقشير الجلد حول الأظافر

بفستان أنيق.. عبير صبري تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة

بعد تطبيق الزيادة.. تعرف على أسعار كروت الشحن عقب التحرك الأخير

فيديو

مقابل 75 مليون جنيه.. مهاجم جديد على أعتاب الأهلي في يناير «فيديوجراف»

الهجاص.. خناقة إمام عاشور ورضا عبدالله تثير السوشيال ميديا| فيديوجراف

لجأت إلى طبيب نفسي ..فيفى عبده تكشف كواليس "حزمنى يا" ومطربها المفضل

خناقة الطيارة.. كيف ظهرت شيرين عبدالوهاب بعد طلاقها من حسام حبيب| فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول البشرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: الاحتكار أصل الداء

نهال علام

نهال علام تكتب: ديسمبر.. حنين الذكريات ويقين الأمنيات

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: يا صاحب السمو.. هذا ما تحتاجه الكويت

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ٣٦٥ يوم وداع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا بطولة السوبر المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: قلى البيض وشواء الميركافا

اﻟﻤﺰﻳﺪ