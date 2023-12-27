مراتي بتخوني.. إعترافات قاتل سباك دار السلام: خليتها تكلمه وتجيبه وخلصت عليه

جريمة دار السلام، والتي سطرها زوج ضد سباك في القاهرة، بعدما اكتشف خيانة زوجته معه، فقام بإجبارها على إحضاره وما أن وصل حتى باغته وسدد له طعنة أودت بحياته.

القصة الكاملة لـ جريمة دار السلام

كشفت تحقيقات النيابة تفاصيل مثيرة في واقعة مقتل سباك دار السلام، حيث تبين من التحقيقات أن المتهم اكتشف علاقة المجني عليه بزوجته، فقام بإجبارها بالإتصال به وإحضاره إلى الشقة بمعاونة شقيقته وصديقتهما، وما أن وصل عشيق زوجته حتى ظل يصرخ «بيخوني مع مراتي» وقام بتسديد طعنة له.

اعترافات قاتل سباك دار السلام

واعترف المتهم بجريمة دار السلام حيث قرر بأنه اكتشف خيانة زوجته له قبل فترة، وقام بوضع خطة للإيقاع بـ السباك المتهم بمواقعة زوجته، واتفق مع زوجته على الإتصال به وإحضاره إلى المنزل واتفق مع شقيقته وصديقتهما، على الجلسو في إحدى الغرف داخل الشقة ليخبراه بمجرد وصول المجني عليه.

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ضبط قاتل سباك دار السلام

وقال المتهم أنه يوم الواقعة حضر السباك إلى الشقة في دار السلام وما أن وصل وشاهده حتى ظل يصرخ «مراتي بتخوني» و «الراجل ده بيخوني مع مراتي» ثم قام بتسديد طعنة له أودت بحياته، وقررت النيابة العامة حبس المتهمين الأربعة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، كما صرحت بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به واستمعت لأقوال المتهمين في الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية في القاهرة تلقت إخطارا عن جريمة دار السلام، من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي بوقوع جريمة قتل في أحد الشقق السكنية، وعلى الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية في القاهرة إلى شقة دار السلام والقت القبض على المتهمين.