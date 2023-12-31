عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مصرع 10 حوثيين في قصف أمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر

سفن في البحر الأحمر
سفن في البحر الأحمر

أفادت مصادر يمنية لوكالة الصحافة الفرنسية بمقتل 10 حوثيين في القصف الأمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر؛ حسبما نقلت تقارير إعلامية عالمية في نبأ عاجل لها.

وقال الجيش الأمريكي، في وقت سابق من اليوم، الأحد، إنه أسقط صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقا على سفينة حاويات من قبل المتمردين الحوثيين اليمنيين في البحر الأحمر.

وبعد ساعات، حاولت أربعة قوارب مهاجمة نفس السفينة، لكن القوات الأمريكية فتحت النار، ما أسفر عن مقتل العديد من الطواقم المسلحة، كما قالت القيادة المركزية الأمريكية، ولم يصب أحد على متن السفينة.

وذكرت شركة “ميرسك” للشحن البحري أن إحدى سفنها، والتي ترفع علم سنغافورة، تعرضت لهجوم وأصيبت بالفعل بصاروخ ليلة أمس، السبت، أثناء عبور جنوب البحر الأحمر وطلبت المساعدة.

وأوضحت “ميرسك”، أنه حوالي الساعة 18:30 بتوقيت وسط أوروبا يوم 30 ديسمبر وعندما كانت السفينة على بعد 55 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن، لاحظ الطاقم وميضا على سطح السفينة، بحسب شبكة "العربية".

من جانبها، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الأحد، أن طائرات هليكوبتر أمريكية استجابت لنداء الاستغاثة الذي أطلقته السفينة التجارية التابعة لميرسك، بعد أن أطلقت 4 زوارق حوثية النار تجاهها.

وأوضحت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن "الزوارق التابعة للحوثيين أطلقت النار من أسلحة خفيفة على السفينة التجارية التابعة لميرسك واقتربت حتى 20 مترا منها وحاول أفراد الصعود على متنها".

وتابعت: "طائرات الهليكوبتر الأمريكية ردت بإطلاق النار دفاعا عن النفس وأغرقت 3 من الزوارق الأربعة وقتلت طواقمها وفر الزورق الرابع من المنطقة".

البحر الأحمر الجيش الأمريكي الحوثيين اليمنيين القصف الامريكي القيادة المركزية الأمريكية المتمردين الحوثيين صاروخين باليستيين شركة ميرسك طائرات هليكوبتر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه| تراجع جديد يضرب أسعار الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

7 درجات|الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن طقس اليوم.. وتحذر من ظاهرة تستمر 5 ساعات

غدا .. صرف معاشات يناير 2024 | حقيقة الزيادة الجديدة

صفات المنافق.. سيد معوض يوجه رسالة لحازم إمام ويعلن قطع علاقته مع بركات

ماشيين في يناير.. خالد بيبو يفجر مفاجأة بشأن نجمي هجوم الأهلي

انتهاء شهادة الـ 25% قريبًا.. حقيقة إعادة طرحها بفوائد أعلى.. الموعد والتفاصيل

سيد معوض: ضم لاعب عمره 38 عاما للمنتخب هزار

مصر تقرر منع سفر القاصر تحت 18 عامًا بمفرده.. ما السبب؟

موضوعات متعلقة

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

أمريكا ومدللتها يستبيحان الأراضي العربية في غزة وسوريا ولبنان.. والمقاومة تضرب بقوة

لحظة تفجير عبوة ناسفة في جرافة لجيش الاحتلال بمخيم طولكرم | فيديو

زوارق إسرائيلية تطلق النار بكثافة على مخيم الشاطئ وقوات برية تتوغل في تل الهوى

مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بجدة يكشف عن شعاره وقائمة الأفلام لعام 2023.. تفاصيل

وكيل دفاع النواب لـ"صدى البلد": الحرب الإسرائيلية على غزة إبادة جماعية ستستمر لفترة طويلة بغطاء أمريكي ..أدعو فصائل المقاومة للتوحد تحت راية منظمة التحرير الفلسطينية

كارثة جديدة.. الاحتلال يقصف مدرسة تأوي نازحين في مخيم الشاطئ غرب غزة

زوارق بحرية إسرائيلية تطلق عدة قذائف نحو بحر مدينة غزة

ترشيحاتنا

سقوط عشرات الشهداء بعد استهداف قوات الإحتلال لمدرسة تضم نازحين بدير البلح

وزير الأوقاف ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يتفقدان أعمال الاختبارات الشفوية

استبعد بلاده| مدرب الجزائر يرشح مصر للفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية

مصرع 10 حوثيين في قصف أمريكي على زوارق هاجمت سفينة في البحر الأحمر

نشرة المرأة والصحة.. جريئة جدًا.. هيفاء وهبي تودع 2023 بفستان يثير ضجة على إنستجرام| شاهد.. بعد ظهورها الأخير.. 10 صور آثارت ضجة لـ شيرين عبد الوهاب

لافروف: روسيا ستتخذ إجراءات جدّية ردًا على خطط واشنطن.. والأرصاد توضح حالة الطقس في رأس السنة.. وتفاصيل استشهاد الصحفي الفلسطيني جبر أبوهدروس


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة تحضير السجق الإسكندراني بالخطوات

حلويات رأس السنة .. طريقة عمل تشيز كيك البسبوسة زي المحلات

ماذا يحدث للجسم عند تناول شوربة البروكلي؟| اعرف فوائدها

الفرق كبير.. أنغام ترتدي نفس فستان مي عمر وتثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

الكريسماس ورأس السنة.. الأزهر والإفتاء يحسمان جدل الاحتفال بهما

مفاجأة في حالة الطقس والأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة

ما ذنب العنب بما يفعله النبيذ.. فنانة شهيرة تثير الجدل بثلاثة وشوم

الزيادة بعد ساعات.. تفاصيل معاشات يناير 2024.. احسب هتقبض كام | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القسام يضرب .. ودويرى يحلل

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عام جديد سعيد يارب

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: الخيال بات حقيقة.. طائرات الجو تنافس الـ "Taxi" قريبا

اﻟﻤﺰﻳﺪ