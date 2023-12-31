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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الذكري الأولى لرحيله.. الكاردينال مولر يكشف موقف البابا بينديكت من زواج المثليين

صدى البلد

احتفل الفاتيكان بالذكرى السنوية الأولى لوفاة البابا بنديكتوس السادس عشر، اليوم الأحد، حيث قال أحد أقرب مساعديه إنه لم يكن ليوافق أبدًا على الإعلان الأخير الذي يسمح للكهنة الكاثوليك بمباركة الأزواج المثليين.

ويعد الكاردينال غيرهارد مولر، الذي كان رئيس مذهب الكنيسة في عهد بنديكت، ورئيس الأساقفة جورج غاينسوين، الذي كان السكرتير الخاص لبندكت، وكلاهما ألماني، من أبرز الشخصيات التي شاركت في احتفالية بمناسبة الذكرى السنوية للبابا بينديكت نظمته شبكة التلفزيون الكاثوليكية المحافظة EWTN ومقرها الولايات المتحدة.

وقال مولر على هامش المؤتمر ردا على سؤال لرويترز عن الإعلان التاريخي الذي صدر في 18 ديسمبر كانون الأول: 'لم يكن هذا ليحدث أبدا (في عهد بنديكت) لأنه كان غامضا للغاية'.

في حين أن إعلان ديسمبر يقول إن مثل هذه البركات لا يمكن أن تشبه سر الزواج بين رجل وامرأة ولا يمكن أن تكون جزءًا من الطقوس أو الطقوس، إلا أن بعض المدافعين عن المزيد من دمج الأشخاص المثليين رأوا أنها مقدمة محتملة لزواج المثليين في الكنيسة. .

واضاف مولر، الذي عزله فرانسيس من منصب رئيس الدائرة العقائدية بالفاتيكان بعد استقالة بنديكتوس السادس عشر في عام 2013، 'لا يوجد زواج مثلي. إنه غير موجود، ولا يمكن أن يوجد، على الرغم من الأيديولوجيات التي لدينا (اليوم)'.

وأشار فرانسيس لفترة وجيزة إلى الذكرى السنوية في قداسه الأحد أمام الحشود في ساحة القديس بطرس، قائلا إن بنديكتوس 'خدم الكنيسة بالحب والحكمة' وإنه 'نشعر بالكثير من المودة، والكثير من الامتنان، والكثير من الإعجاب به'.

وطلب فرانسيس من الجمهور التصفيق لبندكت، الذي كان أول بابا منذ 700 عام يتنحى بدلا من الحكم مدى الحياة.

وقال مولر إنه على الرغم من أن علاقته الشخصية مع فرانسيس 'جيدة جدًا'، إلا أنه لا يتردد في الاختلاف معه علنًا بشأن القضايا العقائدية 'لأننا لسنا في الاتحاد السوفيتي حيث يكون لزعيم واحد فقط كلمة'.

وقال مولر: 'إن أفضل ما يمكننا القيام به من أجل البابا هو أن نكون دائمًا قريبين من الحقيقة والإيمان الكاثوليكيين، وليس أن نكون هنا كمتملقين'.

وفي وقت سابق في كاتدرائية القديس بطرس، ألقى غاينسوين، سكرتير بنديكت، قداسًا تذكاريًا لبندكت. انكسر صوت Gaenswein مرتين بالعاطفة أثناء قراءة عظته.

وأثارت استقالة بنديكتوس المفاجئة انقساما في الكنيسة، إذ قال كثيرون إنه ما كان ينبغي له أن يتنحى.

وأدت السنوات العشر التي قضاها في الفاتيكان بصفته 'البابا الفخري' إلى توسيع الفجوة بين المحافظين والتقدميين، حيث لم يعترف بعض التقليديين المتعصبين بفرانسيس كزعيم.

وقال غاينسوين على هامش الحدث التلفزيوني: 'أعتقد أن الكثير من الجدل سيتم نسيانه'. 'ما يبقى هو الجوهر، و(أما) جوهر بابويته فالتاريخ هو الذي سيحكم'.

وقال غاينسوين، الذي أرسله فرانسيس إلى ألمانيا بعد وفاة بنديكت، إنه عندما قرر بنديكت الاستقالة، كان البابا السابق مقتنعًا بأنه لم يتبق له سوى عام واحد على الأكثر للعيش.

وقال 'أصلي أن يكون قديساً.. أتمنى أن يكون قديساً.. وأنا مقتنع بأنه سيكون قديساً'.

البابا بنديكتوس السادس عشر المثليين الفاتيكان

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