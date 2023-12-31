أستاذ تمويل: الانفاق الاستثماري في الصعيد بلغ 1.8 تريليون جنيه

قال الدكتور محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار، إن صعيد مصر أصبح مؤهلا بشكل كبير للمساهمة في خطط التنمية المستدامة التي تتحقق على أرض مصر منذ عام 2014 وحتى الآن.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن الإنفاق الاستثماري في الصعيد بلغ 1.8 تريليون جنيه، وذلك في عدة مجالات شملت البنية التحتية والطرق والمرافق والصحة والإسكان والكهرباء.

وأوضح أن المشروعات القومية لبت احتياجات أبناء الصعيد بشكل خاص، وموازنة 2023 كانت الأكبر في تاريخ الموازنات السابقة لأن طموحات الدولة المصرية لا تتوقف، واتجاه الدولة كان حثيثًا تجاه تنمية العمران بكل ما تحمله الكلمة من معاني.

حياة كريمة

ولفت إلى مبادرة حياة كريمة وما جرى تدشينه فى الصعيد، بالإضافة الى افتتاح مشروعات قومية كبيرة جدا في صعيد مصر، مثل مشروعات الطاقة الشمسية ومدينة بنبان، منوها بأن المستثمرين الآن بدأوا يتجهون إلى الصعيد، للاستفادة من الفرص الواعدة وتحقيق أعلى معدلات عائد ممكنة مع أقل مخاطر ممكنة.