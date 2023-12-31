بعد 10 أعوام.. بعثة الأمم المتحدة في مالي تستكمل انسحابها اليوم

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، أن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، تستعد لاستكمال انسحابها اليوم.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء، تستعد عملية حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي لاستكمال انسحابها اليوم الأحد بعد عقد من الجهود المتعددة الأوجه لدعم الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، عقب مطالبة السلطات المالية في وقت سابق من هذا العام إنهاء المهمة بحلول 31 ديسمبر.

وتم نشر بعثة الأمم المتحدة في مالي في عام 2013 في أعقاب تمرد عنيف قام به انفصاليون حاولوا السيطرة على شمال البلاد وانقلاب لاحق بالجيش.

وتضمنت البعثة، التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2100، أكثر من 15 ألف جندي وفرد خدموا في المدن والبلدات في جميع أنحاء البلاد.

وقال القسوم واني، رئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي: "أعتقد أن عملنا أثر على حياة العديد من المدنيين في مالي".

ومساء أمس السبت، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن عميق امتنانه لأفراد البعثة المتكاملة، بما في ذلك رئيس البعثة واين، الذي "قدم قيادة متميزة في سياق مليء بالتحديات".