أضواء الصواريخ تشعل سماء غزة أمام احتفال العالم بالألعاب النارية بالعام الجديد

العالم يحتفل بقدوم العام الجديد2024، ولكن الوضع في قطاع غزة مختلف، حيث يعيش سكان القطاع معاناة بالشكل الذي تحمله الكلمة، فقد اشتعلت السماء بأضواء الصواريخ القاتلة، وغيرت أصوات الألعاب النارية بصواريه مدوية.

وسلطت قناة "إكسترا نيوز" الضوء على الوضع في القطاع المنكوب، والذي يدخل يومه الـ90 من الحرب الإسرائيلية التي أوضدت بحياة أكثر من 30 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مفقود تحت الأنقاض، بسبب القصف العشوائي للإحتلال الإسرائيلي.

صورايخ

وقال أحد المواطنين الفلسطينيين في غزة إكسترا نيوز "لا يوجد لدينا ألعاب نارية، ألعابنا النارية صواريخ.. مهرجاناتي صواريخ، أمنياتي مع السنة الجديدة وقف الحرب ونعود لديارنا ونعيش مثل العالم".

وقالت طفلة فلسطينية في غزة: "غزة اتدمرت كلها ولن نحتفل برأس السنة، ونتمنى أن نعيش العام المقبل في عز وكرامة، ونعود إلى بيوتنا ومدارسنا".