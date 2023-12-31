القاهرة الإخبارية تجري لقاءات من داخل المستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش لعلاج جرحى غزة

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، المستشفى الفرنسي العائم في ميناء العريش، الذي أنشئ على متن إحدى حاملات الطائرات الفرنسية، وخصصته باريس لعلاج مصابي غزة.

وقال العقيد البحري الفرنسي، أنطوان بلونس، لـ"القاهرة الإخبارية"، إن مهمة حاملة الطائرات الفرنسية المتمثلة في تخصيص جزء من الحاملة لمستشفى عائم؛ هو عمل من أجل الإنسانية.

وأضاف: "مهمتنا الرئيسية تكمن في تقديم خدمة طبية وجراحية للجرحى المدنيين في أقرب نقطة لقطاع غزة.

تقديم الرعاية

قال طبيب أطفال يدعى بيير "المستشفى يمكن أن يقدم الرعاية الطبية لخمسة أطفال دفعة واحدة، وتم إنشاء خيمة لعلاج الحالات الحرجة، حيث أن المستشفى مزود بكل الأدوية والمستلزمات الدوائية لمختلف الأمراض".