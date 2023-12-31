الأرصاد تحذر: الرياح والأمطار قد تفسد احتفالات ليلة رأس السنة بهذه الدولة

بينما تستعد المملكة المتحدة لتوديع عام 2023 والترحيب بالعام الجديد؛ أصدر مكتب الأرصاد الجوية تحذيرات من الطقس قد تؤثر على احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة، وحث المحتفلين على الاستعداد للظروف الرطبة والرياح.

ووفقًا لتقارير الجارديان، من المتوقع أن تواجه السواحل والتلال المكشوفة على طول الساحل الجنوبي لإنجلترا وجنوب ويلز رياحًا قوية، حيث سلط خبير الأرصاد الجوية جوناثان فوتري الضوء على التحديات المحتملة التي تشكلها الأمطار الغزيرة.

وصرح فوتري قائلاً: "هناك احتمالية لتساقط من 10 إلى 20 ملم على نطاق واسع، و30 إلى 40 ملم في بعض المناطق خلال فترة 12 ساعة. لقد كان الجو رطبًا جدًا لذا فإن الأرض مشبعة بالفعل. يمكننا أن نرى بعض ظروف القيادة الصعبة لأولئك الذين هم خارج المنزل "وعلى وشك ليلة رأس السنة الجديدة. قد تتأثر بعض خدمات الحافلات والقطارات."

وفي حين أنه من المتوقع أن يكون المطر أقل استمرارًا في معظم الأجزاء الأخرى من المملكة المتحدة، فمن المتوقع هطول أمطار متفرقة وعاصفة، مع احتمال حدوث ظروف رعدية على طول السواحل الجنوبية.

ونصح فوتري الحاضرين بالاستعداد بارتداء سترات المطر، معترفًا باحتمالية هطول الأمطار خلال العد التنازلي للعام الجديد.

ومن المتوقع أن يكون الطقس الأكثر جفافًا وإشراقًا في أجزاء من شمال اسكتلندا. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك الذين يخططون للمشاركة في السباحة في يوم رأس السنة الجديدة، حذر مكتب الأرصاد الجوية من أن درجات حرارة سطح البحر في جميع أنحاء المملكة المتحدة من غير المرجح أن ترتفع فوق 10 درجات مئوية.