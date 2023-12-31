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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الألمانية تحبط هجوما إرهابيا ليلة رأس السنة وتعتقل مدبريه

الشرطة الالمانية
الشرطة الالمانية

كشفت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، عن توقيف 3 أشخاص يشتبه في تخطيطهم لشن هجوم يستهدف كاتدرائية كولونيا، ليلة رأس السنة.

وقالت صحيفة "بيلد" اليومية إن المشتبه بهم الأربعة يتحدرون من طاجيكستان ويشتبه في نيتهم تنفيذ هجمات باسم تنظيم "داعش -ولاية خراسان"، في إشارة الى فرع تنظيم داعش في أفغانستان.

وقال المسؤول في شرطة كولونيا فرانك فيسباوم إن التحقيقات التي جاءت بعد توقيف الطاجيكي الأسبوع الماضي خلصت إلى أنه كان هناك مخطط لاستخدام سيارة كوسيلة للهجوم، مضيفًا "لكن كيفية القيام بذلك غير معروفة لنا".

وقالت شرطة المدينة الواقعة غرب ألمانيا إن "الوسيلة المفترضة للهجوم" هي سيارة، مؤكدة تعزيز الإجراءات الأمنية في محيط الموقع.

وتعتقد الشرطة أن المشتبه بهم الثلاثة على ارتباط بمواطن طاجيكي أوقف ليلة عيد الميلاد، حسبما أفاد قائد شرطة كولونيا يوهانس هيرمان.

وكانت الشرطة الألمانية قد أوقفت المواطن الطاجيكي في اليوم نفسه الذي أعلنت فيه النمسا توقيف ثلاثة مشتبه بهم آخرين في فيينا.

وحذّر وزير داخلية منطقة شمال الراين وستفاليا حيث تقع كولونيا هربرت رول من أن "الأفراد والمجموعات المتشددة أكثر نشاطًا حاليًا من أي وقت مضى".

ونفذت الشرطة عمليات تفتيش بمساعدة الكلاب المدربة في موقف السيارات تحت أرض كاتدرائية كولونيا، لكنها لم تعثر على أغراض مشبوهة.

وعززت الشرطة إجراءاتها الأمنية بحيث نشرت نحو ألف عنصر منذ بعد ظهر الأحد "لحماية الكاتدرائية وسكان وسط مدينة كولونيا".

وأكّد رول أن "بإمكان الناس الاحتفال بليلة رأس السنة بهدوء في كولونيا".

الشرطة الألمانية طاجيكستان داعش -ولاية خراسان أفغانستان شرطة كولونيا

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