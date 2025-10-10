قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
النقل تحذر المواطنين من السلوكيات السلبية بمترو الأنفاق والقطار الكهربائي
وليد صلاح الدين يكشف كواليس اختيار ياس سوروب لقيادة الأهلي
نتنياهو لـ" ويتكوف": جنودنا في غزة شكلوا ضغطا عسكريا أدى إلى عزل حماس
تعرف على كواليس اجتماع لبيب مع مدرب الزمالك وجون إدوارد
عدو الشمس| الفنان محمد بدر يصحح مصطلح خاطئ عن حالات الألبينو.. فيديو

محمد شحتة

قال الفنان بدر محمد، بطل فيلم "ضي"، إن الألبينو، هي طفرة جينية تحدث في جين المنتج لصبغة الميلانين في الجسم، وهي المسئولة عن لون البشرة ولون الشعر والعينين.

عدو الشمس

وأضاف بدر محمد، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، أنه لسبب ما يحدث جلل في وقف هذا الجين ولا ينتج الملانين، منوها أن مصطلح "عدو الشمس" ليس دقيق وهو خاطئ.

وأشار إلى أنه يسير في الشمس بدون أي مشكلة، أما ما يضايقه الإضاءة الناعمة، أما الإضاءة المباشرة كإضاءة الشمس والليزر والكشاف.

وتابع قائلا: الشمس لوحدها متضايقنيش، بس لو احنا في شتا والشمس جه تحتها سحابة عملت ضوء ناعم فده بيضايقني".

مكنش معانا فلوس نكمل تصوير الفيلم

واستقبلت الإعلامية منى الشاذلي، أبطال وصناع فيلم "ضي" حيث يحكي المخرج كريم الشناوي عن كواليس صناعة العمل الذي خاض عدد من التحديات بداية من العملية الإنتاجية ومرورا بإقناع عدد من النجوم للمشاركة في الفيلم ووصولا لظهور الفيلم في قالب فني إنساني ولا يقع في فخ النخبوية ويكون جاذبًا للجمهور.

وقال المخرج كريم الشناوي، في الحلقة، إن لم ننتج فيلم لدخول المهرجانات، منوها أننا أردنا صناعة فيلم للجمهور والبلد التي نعيش فيها وتحترمه المهرجانات وتتبادله، نحن نريد الجمهور قبل المهرجان.

وقال المؤلف هيثم دبور: حبينا نعمل فيلم الناس تحبه وتتفرج عليه، وتفاجئنا بدخولنا المهرجانات، أبرزهم مهرجان برلين الدولي، أحد أبرز المهرجانات الخمسة في العالم.

وتابع: كتبت الفيلم منذ عام 2019 وتم عرضه على شركات إنتاج واهتمت شركة به من أجل إنتاجه، وقبل التصوير بأسبوع اعتذرت الشركة عن الفيلم، وأصبنا بحالة اكتئاب.

واستكمل: كلمت المخرج بعدها بأسبوع أو عشرة أيام قولتله احنا هنعمل الفيلم ده وهننتجه، وبدأنا تصوير الفيلم ولم نتخيل أننا سنكمل تصوير الفيلم، وحقيقة لم يكن معنا فلوس نكمل الفيلم.

بدر محمد الألبينو فيلم ضي

