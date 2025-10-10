عدو الشمس| الفنان محمد بدر يصحح مصطلح خاطئ عن حالات الألبينو.. فيديو

قال الفنان بدر محمد، بطل فيلم "ضي"، إن الألبينو، هي طفرة جينية تحدث في جين المنتج لصبغة الميلانين في الجسم، وهي المسئولة عن لون البشرة ولون الشعر والعينين.

عدو الشمس

وأضاف بدر محمد، في برنامج "معكم منى الشاذلي" على فضائية "أون"، أنه لسبب ما يحدث جلل في وقف هذا الجين ولا ينتج الملانين، منوها أن مصطلح "عدو الشمس" ليس دقيق وهو خاطئ.

وأشار إلى أنه يسير في الشمس بدون أي مشكلة، أما ما يضايقه الإضاءة الناعمة، أما الإضاءة المباشرة كإضاءة الشمس والليزر والكشاف.

وتابع قائلا: الشمس لوحدها متضايقنيش، بس لو احنا في شتا والشمس جه تحتها سحابة عملت ضوء ناعم فده بيضايقني".

مكنش معانا فلوس نكمل تصوير الفيلم

واستقبلت الإعلامية منى الشاذلي، أبطال وصناع فيلم "ضي" حيث يحكي المخرج كريم الشناوي عن كواليس صناعة العمل الذي خاض عدد من التحديات بداية من العملية الإنتاجية ومرورا بإقناع عدد من النجوم للمشاركة في الفيلم ووصولا لظهور الفيلم في قالب فني إنساني ولا يقع في فخ النخبوية ويكون جاذبًا للجمهور.

وقال المخرج كريم الشناوي، في الحلقة، إن لم ننتج فيلم لدخول المهرجانات، منوها أننا أردنا صناعة فيلم للجمهور والبلد التي نعيش فيها وتحترمه المهرجانات وتتبادله، نحن نريد الجمهور قبل المهرجان.

وقال المؤلف هيثم دبور: حبينا نعمل فيلم الناس تحبه وتتفرج عليه، وتفاجئنا بدخولنا المهرجانات، أبرزهم مهرجان برلين الدولي، أحد أبرز المهرجانات الخمسة في العالم.

وتابع: كتبت الفيلم منذ عام 2019 وتم عرضه على شركات إنتاج واهتمت شركة به من أجل إنتاجه، وقبل التصوير بأسبوع اعتذرت الشركة عن الفيلم، وأصبنا بحالة اكتئاب.

واستكمل: كلمت المخرج بعدها بأسبوع أو عشرة أيام قولتله احنا هنعمل الفيلم ده وهننتجه، وبدأنا تصوير الفيلم ولم نتخيل أننا سنكمل تصوير الفيلم، وحقيقة لم يكن معنا فلوس نكمل الفيلم.