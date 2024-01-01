تعرف على أفضل أماكن يمكن زيارتها... سيوة تستعد لموسم السياحة الشتوية

تمتلك واحة سيوة العديد من المقومات الطبيعية والأثرية والتاريخية والتي ساهمت في جذب العديد من الزوار للاستمتاع بتلك البقعة الفريدة.

واستقبلت واحة سيوة مع بدء موسم السياحة الشتوية أعدادا كبيرة من السياح الأجانب والمصريين مع موسم السياحي الشتوي الذي يمتد من منتصف سبتمبر حتى نهاية شهر أبريل.



وتعد واحة سيوة من أهم المناطق السياحة الشتوية والتي تشهد إقبالا سياحيا كبيرا سواء سياحة داخلية أو خارجية. حيث يفضلون زوار الواحة أجواء الواحة الدافئة وطبيعتها الفريدة.

وتستقبل الواحة أعدادا كبيرة من زوار الواحة مما ينعكس في نسبة الإشغالات بالفنادق.

ومع احتفالات رأس السنة وإجازة نصف العام تزايد نسبة الإشغالات بالفنادق، والتي وصلت حاليا إلى 100 % بتزايد الحركة السياحة بالواحة.

أهم المناطق السياحية بسيوة

تظل الوجهات السياحية للزوار هي المواقع التاريخية مثل قلعة شالي الأثرية، معبد وحي آمون، معبد آمون، عين جوبا، جزيرة فطنأس ، والوجهة التي يحرص كل الزوار عليها هي رحلات السفاري والمغامرات، وقضاء السهرات بالهواء الطلق بالصحراء مع الاستمتاع بأجواء نسمات العليل وشرب الشاي السيوي.

وأكد محمد جيري مدير السياحة بسيوة أن واحة سيوة تشهد إقبالا كبيرا من زوار الواحة والتي تأتي تزامنا مع إجازة رأس السنة الميلادية حيث رفع جميع الفنادق بواحة سيوة شعار كاملة العدد في ظل الإقبال الكبير على قضاء أعياد رأس السنة بسيوة سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية.

وأضاف أن إن زيارة المشاهير في العالم مثل آشر ريموند تسهم في تنشيط السياحة الخارجية لسيوة بشكل كبير، حيث يقومون عادة بنشر ذلك على حساباتهم الشخصية التي يتابعها الملايين من محبيه في جميع دول العالم، مما يكون له أكبر الأثر في الترويج للمحافظة.

وأكد محمد بكر يوسف رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم الاستعداد للموسم السياحي الشتوي يتم العمل على ظهور واحة سيوة بالشكل اللائق من خلال تكثيف أعمال النظافة والتجميل، والتنسيق مع الجهات المعنية مكتب تنشيط السياحة، منطقة أثار سيوة، محمية سيوة الطبيعية، جمعية أبناء سيوة للخدمات السياحية والحفاظ على البيئة

وأوضح رئيس مدينة سيوة أن الواحة تتزين وتتجمل حاليا لاستقبال ا زوارها خلال تلك الفترة وخاصة مع قدوم رأس السنة وإجازة نصف العام

وأشار. أن واحة سيوة تتميز بتعدد مقوماتها السياحية والتي جعل منها منطقة جاذبة لكافة أنواع السياحة مضيفا أن واحة والعديد من المواقع الأثرية الإسلامية، مثل قلعة أو حصن شالي، إضافة إلى الآثار الرومانية والفرعونية مثل معبد الوحي أو التكهنات وقاعة تتويج الإسكندر الأكبر وجبل الموتى ومعبد آمون.

وأوضح أن من أشهر عيون المياه بسيوة، عين الشمس أو عين جوبا ويطلق عليها أيضا عين كليوباترا،، ويوجد أيضا عين أبو شروف ، وتقع على بعد 25 كم من وسط الواحة وبها نسبة كبريت تساهم في علاج الأمراض

كما تعود عين فطناس ، من أشهر عيون سيوة، ويحرص السياح على زيارتها للاستحمام بها، ومشاهدة الغروب من جزيرة فطناس وسط أشجار النخيل والزيتون وبحيرات الملح.

وأشار أن أشجار النخيل والزيتون تغطي أراضي الواحة الواقعة في قلب الصحراء، مما يعكس مناظر خلابة تغطي أراضي الواحة. إضافة إلى سياحة السفاري والتزلج على الرمال، والرحلات في الصحراء.

وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح على جهود المحافظة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والأثرية بسيوة مما يسهم في توفير فرص العمل وتحسين المستوى الاقتصادي للمجتمع السيوي. مشيرا أن الواحة تمتلك مقومات طبيعية وسياحية وثقافية فريدة تجعلها قادرة على اجتذاب أعداد كبيرة من الزوار كمنطقة قلعة شالي الأثرية، ومعبد الوحي، وجبل الموتى، والقيام برحلات السفارى ، والسباحة بعيون المياه الطبيعية، وبحيرات الملح، والسهر بالمخيمات، ومشاهدة الغروب، والتعرف على الثقافة السيوية من خلال زيارة البيت السيوي، ومعرفة جمال محمية سيوة الطبيعية من خلال رحلات السفارى وزيارة مركز زوار المحمية، والتأمل في إبداع الخالق من خلال جلسات الرصد الفلكي بجانب شراء المنتجات السيوية من الحرف اليدوية والتراثية، والمنتجات الغذائية وأشاد محافظ مطروح بأهالي سيوة ووعيهم بأهمية الترويج السياحي للواحة وحسن معاملة الزوار الذي يعكس انطباعا جيدا لدى مرتادى الواحة.

واحة سيوة

واحة سيوة

واحة سيوة