سوسن بدر:انتظر تقديم العديد من الأدوار في العام الجديد والظهور على المسرح

خصص برنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة "الحياة" فقرة خاصة مع الفنانة سوسن بدر، للحديث عن حياتها المهنية والشخصية.

وقالت "سوسن بدر": انتظر تقديم العديد من الأدوار في العام الجديد، واتمنى العودة لتقديم أدوار كوميدية، والظهور على خشبة المسرح مرة أخرى".

وأوضحت أن مسلسل "حدوتة منسية" مسلسل جميل ويارب يحدث رد فعل بشكل دائم عند الجمهور، متابعة:" مسلسل "بابا المجال" جميل والدور كان صغيرا فى البداية ثم كبر الدور، وزهيرة من الأدوار التى احببتها لأنها تشبهني".

واسترسلت: دوري بمسلسل "جميلة" كان بعيدا عن شخصيتي الحقيقية، ولكن بفضل لله نجحت وقدمتها.

