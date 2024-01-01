عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

منعت مكبرات الصوت والتجمعات.. مدينة سياحية شهيرة تحاول خفيف تأثير السياح

صدى البلد

تعتزم مدينة فينيسيا في إيطاليا حظر استخدام مكبرات الصوت وتجمعات السياح التي تتجاوز 25 شخصًا، بهدف تخفيف تأثير السياحة الجماعية على المدينة الإيطالية.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، سوف يبدأ تطبيق القواعد الجديدة اعتبارًا من شهر يونيو، وذلك حسبما أعلنته المدينة، عن حظر استخدام مكبرات الصوت بسبب قدرتها على خلق الارتباك والاضطرابات.

وتواجه مدينة فينيسيا ظاهرة السياحة المفرطة، والتي تعتبر واحدة من أكثر الأماكن زيارة في أوروبا، كمشكلة عاجلة. وفي سبتمبر، وافقت فينيسيا على تجربة فرض رسم يبلغ 5 يوروات على الزوار.

وأوضحت إليزابيتا بيسكي، المسؤولة عن أمن المدينة، أن السياسات الجديدة تهدف إلى تحسين إدارة المجموعات المنظمة في المركز التاريخي، مشيرة إلى أن مساحة المدينة تبلغ فقط 7.6 كيلومتر مربع.

ولكنها استقبلت ما يقرب من 13 مليون سائح في عام 2019، وفقًا للمعهد الوطني للإحصاءات الإيطالي. ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الزوار مستويات ما قبل الجائحة في السنوات القادمة.

ويختار المزيد والمزيد من سكان فينيسيا مغادرة المدينة، خوفًا من أن يغمرهم السياح ويغيرهم على طبيعة الجزيرة التاريخية.

وقد أطلقت جمعيات المواطنين في فينيسيا دراسات في أبريل لرصد عدد الأسرة المتاحة للسياح والسكان في المدينة. ووفقًا لأحدث تحديث من إحدى هذه الدراسات، فقد ارتفع عدد الأسرة المتاحة للسياح إلى أكثر من 50 ألف سرير، متجاوزًا بذلك عدد الأسرة المتاحة للسكان المحليين.

في يوليو، أشار خبراء من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) إلىأن فينيسيا يجب أن تُضاف إلى قائمة المواقع التراثية العالمية في خطر، نظرًا لتأثير تغير المناخ والسياحة الجماعية على المدينة، وذلك بعد أن اتهم خبراء يونسكو السلطات الإيطالية بـ"نقص الرؤية الاستراتيجية" لحل المشاكل التي تواجهها إحدى أجمل المدن الإيطالية.

وفي عام 2021، تم حظر دخول سفن الرحلات السياحية الكبيرة إلى المركز التاريخي لفينيسيا عبر قناة جويديكا بعد حادث تصادم سفينة بالميناء. وكانت الانتقادات قد توجهت أيضًا إلى أن السفن تسبب تلوثًا وتآكلًا لأسس المدينة التي تعاني من الفيضانات المتكررة.

كيف تعاملت الوجهات السياحية الأخرى مع مشكلة السياحة ؟

ليست فينيسيا هي الوحيدة في إيطاليا وأوروبا التي تحاول معالجة المشاكل المتعلقة بالسياحة، في فلورنسا المجاورة، حظرت السلطات إقامة شقق "إيربنب" واستئجارات العطلات القصيرة في مركز المدينة التاريخي.

وفي عام 2019، فرضت العاصمة الإيطالية روما غرامات تستهدف السياح، حيث يُحظر على الرجال أن يكونوا عراة في الأماكن العامة، ويحظر تعليق ما يسمى "قفل الحب" على الجسور، وتشديد الرقابة على تناول الطعام الفوضوي بالقرب من المعالم السياحية الشهيرة مثل نافورة تريفي.

وفي قرية بورتوفينو الصيد الجميلة، التي تقع على الريفييرا الإيطالية، فقد فرضت مناطق لا يُسمح فيها بالانتظار في الأماكن المثالية للتقاط الصور، ويتعرض السياح المتحمسون للإنستجرام لغرامات تصل إلى 275 يورو إذا استمروا وقتًا طويلاً لالتقاط السيلفي المثالي.

الانتقادات الاضطراب الارتباك الدراسات التراث الثقافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل بشأن إلزام المستشار مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه

رسميا .. رئيس الوزراء يحدد موعد إجازة عيد الميلاد المجيد

ساعات ويبدأ تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور | اِعرف مرتبك هيبقى كام

تم الحسم.. الأهلي يضم صفقة الموسم والإعلان رسميا خلال ساعات

بالجلابيب.. احتفال تامر حسنى وبسمة بوسيل بالعام الجديد يثير الجدل حول عودتهما

إجراء وحيد على إتمام الصفقة .. مهاجم الأهلي الجديد يوقع 4 سنوات

الخطيب يصدر قرارا عاجلا تجاه نجم الفريق.. ماذا حدث؟

أجمل رسائل التهنئة بالعام الجديد .. أرقى 100 رسالة تبعتها للأصدقاء والأحبة والأقرباء

ترشيحاتنا

عاجل.. إسقاط طائرة مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية في العراق |تفاصيل

مع بداية العام.. هجوم إسرائيلي عنيف في محيط مسجد أبو داوود بغزة

برج خليفة يبهر العالم في احتفالات رأس السنة| شاهد

فيوتشر : الزمالك لم يقدم عرضا رسميا لضم ناصر ماهر

مصطفى كامل ومدحت صالح أول مرة.. تفاصيل حفل كاسيت 90 في السعودية

بفارق 80 ألف جنيه.. سعر MG 5 موديل 2024 الأرخص من فئتها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان كب.. رانيا يوسف بإطلالة ملفتة تستقبل عام 2024

بفقدان وزن ملحوظ.. شيرين تخطف الأنظار فى اول حفل لها بعد الطلاق

بعد شهور من الطلاق..آخر صور جمعت تامر حسنى وزوجته عقب أنباء عودتهما

بشعر مستعار.. مي حلمي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

عزيز الشافعي: أستحق التكريم لأن أعمالي كانت متميزة فى 2023 |خاص

بصورة عائلية.. تامر حسني يحير المتابعين بصورة مع زوجته السابقة بسمة بوسيل

رش الملح وتحطيم الأطباق.. أغرب طقوس العالم للاحتفال بليلة رأس السنة

ألفت إمام: مش بكون قاصدة أغيب عن الجمهور وسعيدة بنجاح مسلسل كامل العدد |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

هند عصام

هند عصام تكتب: نيرون قاتل والدته

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ